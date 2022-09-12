最近有網民於社交媒體Facebook「香港雪糕關注組」發文，講起在麥當勞用餐時，目擊有女士買回一杯「鋪滿塵」的新地雪糕，被小朋友極度嫌棄狂扭計！

小朋友話食M記杯新地「鋪滿塵」 扭計足5分鐘計食一啖即刻笑返晒

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（圖片來源：麥當勞）

該網民分享經歷：「頭先在麥當勞，後面坐左一家五口。個阿媽棒住幾杯阿華田新地返嚟時，其中一個細路驚恐大叫：『咩嚟㗎好核突啊！』阿媽答，咪阿華田雪糕囉，你話要食阿華田雪糕啊嘛。」小朋友聽聞後相當緊張。

（圖片來源：麥當勞）

該網民形容，當刻小朋友猶如「鬼食泥」，不斷重複說道：「杯野有泥嘅，好污糟呀，我唔要呀，阿華田唔係咁架嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚~~~」，媽媽當下哭笑不得，笑稱：「平時你在屋企飲阿華田就係呢種粉沖出黎㗎，同一樣嘢嚟。」惟當場遭兒子質疑「面上的粉是地上的塵」，拒絕進食。媽媽反問：「你覺得阿華田奶奶係點嚟先？」兒子妙問妙答：「喺牛啲奶奶度擠出嚟」。

（圖片來源：Facebook群組「香港雪糕關注組」）

有趣對答讓該名網民不禁側目關注，但經過媽媽勸說5分鐘後，小朋友最終再次品嚐，並指「真係阿華田黎喎」，認真搞笑！該網民又指，原來這杯「鋪滿塵」的雪糕，其實是好心職員落足料，形容「杯野厚粉到我第一眼係睇唔到雪糕本人」，阿華田粉目測足足比官方相片多逾三倍！得知事件真相後的網民，聽到如此有趣的對答一度「笑到索咗啖蘋果批粉上鼻」。

（圖片來源：Facebook群組「香港雪糕關注組」）

事件引起廣大網民熱議。有網民笑「睇嚟個阿媽算好好，勸個仔勸咗五分鐘」，又話「其實媽媽再勸多佢一陣， 杯嘢就會變阿華田， 直接叫阿仔飲就得」。亦有網民為麥當勞憂心，指「睇黎同鏟薯條員工係同一個」，並幻想麥當勞月尾埋數情節：「呢個月阿華田粉虧損左成30罐你有咩頭緒？我點鬼知」，讓不少網民抱腹大笑！