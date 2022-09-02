狐狸袋Kanken開倉優惠半價起！低至$150就可以入手經典款狐狸袋

【狐狸袋優惠】Fjällräven品牌狐狸袋Kånken，四四方方模樣一向受歡迎，最近開倉半價起，低至$150就可以買到Kånken經典款背囊、大型背囊及卡套等。要留意開倉優惠有限時，有興趣就要快手搶購喇！

狐狸袋Kanken開倉優惠半價起！經典款狐狸袋低至半價

狐狸袋Kånken最近有罕見秋季開倉優惠！今次Fjällräven品牌狐狸袋Kånken與購物平台On The List合作推出開倉優惠，只要於網店購買相關優惠產品，即可低至半價入手多款Fjällräven特價款式Kånken狐狸袋，最平$150有交易，非常適合秋季出去郊遊出去玩時揹！



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（圖片來源：On The List）

今次Kånken狐狸袋開倉優惠，涵蓋多款不同款式及種類，首先介紹一下這款Kånken狐狸袋以外的好選擇！最抵買莫過於Vardag Totepack款大容量背包，原價$700，如今半價優惠，只需要$350即可入手！背包容量夠大，可提可揹，最適合出外郊遊或日常帶電腦使用，CP值超高。

（圖片來源：On The List）

言歸正傳，多個經典款式Kånken狐狸袋都有折扣，另外還有卡包、護照套，其中Zip卡包等等原價$250，6折後$150；Kanken Laptop原價$780，64折後$500等等，如果有興趣就要留意官方網站優惠詳情喇！

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OnTheList門市日期：即日起至9月7日

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