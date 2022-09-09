英女王逝世｜事頭婆頭像商品掀炒風 英女王硬幣/首日封賣$4,800起

【英女王逝世】英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。不少港人憶起英殖時期，英女王兩度訪港的片段，有人傷心有人愁，亦有人上網轉售將英女王頭像周邊商品，以炒賣來「哀悼」英女王。

英女王逝世｜事頭婆頭像周邊掀炒風！英女王硬幣/郵票賣$4,800

英女王伊利沙伯二世逝世，不少香港人在網上轉售英女王頭像周邊商品牟利。翻查香港著名二手交易平台Carousell賣買的商品內容，在英國白金漢宮公布英女王伊利沙伯二世逝世消息後，不少用戶轉售印有英女王頭像的周邊商品，如硬幣、郵票、首日封等，部分價格尤如英女王般「親民」，$20就可入手；誇張定價則至千元不等，至截稿前高達$4,800。

（圖片來源：Carousell）

其中最大熱有英女王頭像香港硬幣，印有年輕樣貌的英女王頭像圖案，根據Carousell，入手價格最親民有英女王頭像5仙硬幣，入手價$20，一次過買10個更有優惠，售$150。而英國硬幣都有銷路，英女王登基65週年紀念幣50便士連收據，則售$1,800。

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另外有市民放售英國鑄幣廠訂製，英女王95週年獅子紀念幣，未曾開封連包裝，價格屬今日之最，高達$4,800。

（圖片來源：Getty）

香港曾推出英女王首日封。有網民轉售英女王1975年訪港時，以及英女王登基紀念首日封，一共4款，每款售$100。

Carousell上陸續出現不少英女王頭像周邊商品，其中更包括郵票、紙幣，甚至連書籍都有價有市。大家又有興趣入手英女王頭像周邊商品嗎？