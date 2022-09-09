【英女王逝世】英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。在這悲痛時刻，不少港人都憶起英女王伊利沙伯二世於1975年和1986年兩度訪問香港時，在香港留下的足跡，到訪愛民邨，及於中環街頭與市民寒暄的片段。

【英女王逝世】英女王曾到訪的8大香港地方

貼地拜訪愛民邨、中環街頭與市民寒暄

1. 中環皇后碼頭

皇后碼頭當年是英國王室成員及主要官員的專屬碼頭。英女王在1975年訪港時，曾於皇后碼頭展露身姿，乘坐慕蓮夫人號橫渡維多利亞港，於中環皇后碼頭登岸。遺憾在2008年，中環皇后碼頭被拆卸，現在大家可以前往中環9號、10號碼頭懷緬中環皇后碼頭舊址。

2. 何文田愛民邨

何文田愛民邨獨特井形天井設計吸引港人前往打卡。其實早在1975年落成初期，英女王於訪港期間，曾參觀當時入伙僅一年的愛民邨。當時市民僅一繩之隔，便能夠目睹英女王風采。其後英女王更拜訪愛民邨康民樓一戶住客，貼地舉動讓愛民邨一度成為朝聖地。據聞當年愛民邨內商戶，紛紛售賣英女王的周邊紀念品。

3. 中環嘉咸街

嘉咸街是中環主要街道之一，其中嘉咸街街市更是香港最歷史悠久的露天市集，有逾百年歷史。街上商戶兜售乾濕貨，保留著過往香港人的生活面貌。英女王在1975年訪港期間便親自踏入嘉咸街了解民生，與檔主交流、與市民寒暄，顯得相當貼地。

（圖片來源：Getty）

4. 摩士公園游泳池

緊跟中環嘉咸街行程之後，英女王為更貼近香港民生，再前往當時全香港最大的游泳池——摩士公園游泳池，觀賞學生游泳及跳水表演。

（圖片來源：Wikipedia@Chong Fat）

5. 跑馬地快活谷

1980年代，中英就香港問題進行談判，鄧小平一句「馬照跑，舞照跳」，見得香港人對賽馬的熱衷。其實英女王在1975年訪港期間，跑馬地馬場舉行首屆女皇盃。當時英女王及王夫菲臘親王於跑馬地快活谷內，為女皇盃主持盃賽的頒獎儀式，於民眾一同分享喜悅。

（圖片來源：香港賽馬會）

6. 紅磡火車站

在60年代起，九鐵進行一系列現代化工程，其中便包括將原於尖沙咀的東鐵總站，遷移至紅磡。英女王在1975年訪港期間，便為未來作為香港重要交通樞紐的九龍站（後易名為紅磡站）主禮車站揭幕式，意味著現時乘坐港鐵的紅磡街坊們，每日都踏在英女王的足跡上。

7. 荃灣沙咀道

英女王在1975年訪港期間，亦安排到訪當年仍在發展中的荃灣新市鎮。荃灣居民為迎接英女王到來，於荃灣沙咀道（現荃灣大會堂、沙咀道遊樂場旁）搭建牌樓，夾道歡迎，展示無比熱情。

8. 香港大學

香港大學是英女王兩度訪港期間，唯一到訪的學府。在英女王於1975年訪港期間，英女與王夫菲臘親王一同參觀香港大學，與師生一同享用茶點。由於行程所限，中文大學則由王夫菲臘親王一人，乘坐直升機到訪，並參觀中國文化研究所。