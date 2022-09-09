蔡瀾OMAKASE笨蛋事件被評擊！主動回應引迴響　網民反應好兩極

【蔡瀾OMAKASE笨蛋事件】著名美食家蔡瀾早前於社交平台大談香港近年大熱的Omakase，遭本地專欄作家批評，引起極大迴響。蔡瀾最近主動回應Omakase事件引起迴響，網民反應好兩極，有人讚蔡瀾極具氣量，更指是他「真正的foodie」，大家又有何看法？

蔡瀾主動回應OMAKASE事件 稱接受反對意見！網民撐：真正的foodie

被喻為「香港四大才子」之一、著名美食家蔡瀾（蔡San），早前（8月22日）於個人社交平台Facebook專頁發表「蔡瀾日記」，提及香港近年大熱的Omakase，發表「Omakase當客人是笨蛋」一語後，遭本地專欄作家周顯批評他「連food blogger也不如」，引起極大迴響，隨即就成為網民熱列討論的網絡話題。

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（圖片來源：FB@蔡瀾）

蔡瀾日前（9月8日）再於個人Facebook發文，主動提起「Omakase事件」。文章寫道：「關於『OMAKASE』，寫了些自己的經驗和感想，預料不到引起一場風波。反對意見，我一向接受，認為多點角度來看 ，有趣得多。」

曾經於日本留學的蔡瀾，於文內更大談對「鮨」的見解，續寫道：「我們在日本吃『鮨』，走進一家沒去過的店，從來也不會說要『OMAKASE』。」

他表示，喜歡的是一種種自己點來吃，而廚師只會介紹產地和稀有的品種，那麽客人就會逐樣去試（品嚐），「或者想起之前吃過的一些罕見的，問說有沒有，就那麽和廚師交流起來，之後才產生一種交給你『MAKASU』的關係。」他續指︰「看著那七八塊捏著大團飯的壽司，用的多是來平衡收入的魚蝦，不想吃也逼你動手，那不叫『鮨』，叫刑罰。」

文章引來不少網民關注，且普遍認同蔡瀾看法。有人大讚蔡瀾回應盡顯氣量，指「短短幾段文字，不卑不允，高下立見」；亦有人表示認同稱「很多日籍師傅都講過香港既Omakase完全不入流，完全脫離原意」，更有人指「食得起唔等同識食」，疑暗嘲有關專欄作家；不過都有網民持反對意見，質疑蔡瀾沒吃過Omakase「對這件事沒什麼發言權」。

其後，他又提到日前出席金庸兒子查傳倜的宴會，同場請來一位學習日本料理逾20年的港人壽司師傅，對方向蔡瀾表示可以做一頓不是「OMAKASE」的給他吃，文章續以幾句簡短文字，將當晚食材及用餐意境仔細描繪，並可感受其享用的高級料理非常吸引，有網民大讚蔡瀾是「真正的foodie，成個post一張相打卡都唔需要」，又指「行家一出手，便知有沒有」。大家又怎樣看呢？