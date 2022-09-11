早前有網民分享，上水一間餅店售賣的餐蛋治疑呃秤，驟看三文治賣相份量十足，然而一打開才發現內夾的午餐肉份量極少，幾乎呈現「真空」狀態，引起網民熱議。有人批評餅店好「蠱惑」，不過都有人笑指「想你食少點」，餅店日前就事件作出回應。

上水餅店餐蛋治疑呃秤 打開先知得咁少！網民批蠱惑 餅店發文道歉

最近有網民在社交平台Facebook群組「上水人大聯盟」分享，於上水一間屋邨餅店買了一份餐蛋三文治（售價$10)，豈料被「搵笨」！從相片中可見，餐蛋治的外觀賣相與一般三文治無疑，內裡夾有雞蛋、火腿及厚切午餐肉，貌似份量十足，然而內裡竟然暗藏「蠱惑」。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源： FB@上水人大聯盟 群組）

打開一看，看似甚厚的午餐肉竟然「縮水」，幾乎呈現「真空」裝態，只得一塊呈長條形的肉片，令人錯愕。事件隨即就引起網民熱議。

（圖片來源： FB@上水人大聯盟 群組）

有網民不忿餅店「偷雞」做法，批「件三文治又唔係平過人，仲要呃秤」，有人形容事件「好離譜」；不過有網民則認為如此價錢「算多料啦」，亦有有網民戲言「可能想你食少啲（點）」以減少吸收鈉質食品，算是「有良心」。

事件引起迴響後，涉事餅店日前（9月8日）於其Facebook官方專頁發文，並就相關事件致歉。

內文寫道：「近期有顧客在上水人大聯盟（Facebook群組） 表示買到了唔足料的三文治，本店表示非常抱歉，亦多謝網友提出指正，此事本店責無旁貸，已提醒員工避免同類事情發生，並即時作出更正改善。」餅店更附上該日最新出品的餐蛋治圖片，期望街坊繼續支持。大家又接不接受呢？