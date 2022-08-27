西灣河餅店開店近30年人氣依舊！懷舊西餅/麵包/餅仔

【西灣河美食】西灣河太安樓有一間港式西餅店，開店已經近30年歷史，至今仍然人氣爆燈，除了有一大班老街坊撐場，更因為出品蛋糕麵包有真材實料，色香味俱全，CP值更相當高，全部均售$7。這次記者介紹的10款懷舊港式西餅，大家見過嗎？

西灣河美食｜金樺餅店開店近30年人氣依舊！細數懷舊糕點/麵包/餅仔

（趙錦添攝）

隨著本地傳統港式西餅店日漸式微，加上新興西式蛋糕、糕點日益增多，舊式香港西餅實在買少見少。今次記者到達金樺餅店，見到有很多懷舊港式西餅，非常具有老香港的味道，讓記者相當有共鳴。

而《好食玩飛》2年前亦曾訪問過老闆娘，講述這種舊式西餅的趣事，例如今次記者久違品嘗的荷蘭餅（又稱煙囪餅），還有一個別稱就是「飛天炮」；而三角朱古力是由奧地利國寶蛋糕薩赫蛋糕演變而成，外層是鏡面朱古力，而裡面則是濃郁的朱古力海綿蛋糕；再來就是菠蘿蛋糕，原來是源自德國的一種牛油蛋糕再演變而成，相信是之後傳來香港後才加入了菠蘿、桃、車厘子做點綴。

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記者今次就試吃了很多人推介的牛油皮蛋撻和荷蘭餅（又稱煙囪餅），蛋撻蛋漿部份幾乎做到流心效果，而煙囪餅亦都相當有層次，值得一試！

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除了蛋撻和煙囪餅，金樺餅店亦都有販賣很多其他懷舊港式西餅，包括有椰撻、三角朱古力蛋糕、椰絲包，全部都只是$7，價錢亦都吃相當平民！大家又有興趣一試嗎？

金樺餅店

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓16號A地下

營業時間：05:30 - 20:30

