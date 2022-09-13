尖沙咀及西環有一家超抵食火鍋店放題，人均$268起就可以無限時任食4式放題，包括雞煲、海鮮蒸鍋、養生火鍋，更可以任食手切牛頸脊及黑豚肉，CP值極高！

尖沙咀/西環火鍋放題人均$268起 無限時任食雞煲火鍋+手切牛頸脊

位於尖沙咀及西環均有分店的「斗滾」，主打超抵食火鍋及雞煲，人均$268起就可以歎到無限時放題！餐廳提供4式放題，包括有任食雞煲、巨量海鮮拼盤、養生火鍋及任食手切牛頸脊與黑豚肉，涵藍各款高質食材，性價比極高，超級抵食。

（圖片來源：斗滾）

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其中人氣招牌雞煲任食，提供5種辣度，涵蓋BB辣至大辣等不同辣度，怕辣人士亦可要求走辣，雞件香口嫩滑，而且即叫即炒，非常惹味；巨量海鮮拼盤賣相吸引，包括有鮑魚、蟶子、扇貝、龍躉、海蝦、蜆及讚岐烏冬，鋪上蒜蓉、青蔥及粉絲後，以清蒸方式蒸至熟透，海鮮味香濃鮮甜，而且份量相當誇張！

吃完雞煲及海鮮當然未夠喉，可以再歎養生火鍋！火鍋提供各款湯底，例如養生燉湯、清湯安格斯牛腩以及清湯涼瓜花膠雞，各有特色且鮮甜惹味，配上店舖招牌必食的手切牛頸脊及黑豚肉，厚薄適中，口感爽彈富濃郁肉味。

現凡按店家指示「讚好」或「分享」其Facebook或Instagram，更可以任食手切牛頸脊及黑豚肉，適合一班食肉獸們，場內更設蔬菜區，可以自行加配菜類、菇類等，甜品更有清爽滋補的椰汁雪燕，甜而不膩，大家有興趣記得留意喇！

斗滾 詳情

斗滾 西環分店

地址：香港石塘咀山道54號適安大廈地鋪（香港大學站B2出口）

營業時間：17:00 - 00:00

電話：6730 6060

Whatsapp：5404 2994



斗滾 尖沙咀分店

地址：九龍尖沙咀山林道38號銀座38 12樓 (佐敦D出口)

營業時間：17:00 - 00:00

午市：星期六、日及公眾假期

午市營業時間：12:00 - 1700

電話：6211 1922

Whatsapp：5404 2994



平日收費 詳情

成人｜$268；小童收費｜$134

*另收加一。



星期五至日、公眾假期及假期前夕 收費詳情

成人｜$298；小童｜$149

*每位另加$30。

