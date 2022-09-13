9月限定｜616火鍋店$1任揀湯底！牛肉套餐限時77折、食4款牛部位

牛肉控及火鍋控注意！616牛肉火鍋專門店新推9月優惠，優惠包括$1湯底任選及牛肉套餐限時77折；除了堂食限定優惠之外，外賣自取亦有8折優惠，如果有興趣就要留意內文喇！

616牛肉火鍋專門店9月優惠 期間限定$1火鍋湯底優惠/77折套餐優惠

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616牛肉火鍋專門店推出9月優惠，9月期間指定牛肉套餐77折，折後$164就可以食到4款牛肉部位，包括澳洲五花趾、安格斯橫隔肌、匙柄及牛駝峰，優惠適用於星期一至日所有時段，無論堂食或外賣都可以用到！

（圖片來源：616牛肉火鍋專門店）

除此之外，只要於星期一至四到門市享用堂食，晚市6時前或8時半入座，每張單即可歎到$1湯底任選優惠！湯底一共有10款選擇，由牛骨清湯到麻辣、沙嗲、酸菜、青花椒辣湯等等都一應俱全，仲有幾款鴛鴦湯都有$1湯底優惠，超多選擇。

除了9月堂食優惠，616牛肉火鍋專門店都有外賣自取8折優惠，只要於官網連結落單，然後於下午2時至晚上10時，前往全港多間分店即可自取食材，優惠包括火鍋湯底、開胃小食到新鮮牛肉等，全部都有8折，同樣抵食！

616牛肉火鍋專門店全港有近20間分店，無論外賣自取或堂食都相當方便；加上店內主打食牛，許多刁鑽少見的牛部位在這裏都試得到，再加上湯底款式眾多，照顧到不同口味人士的需要，是不少牛肉愛好者火鍋時的選擇，如果有興趣都不妨趁優惠一試！

616九月雙重優惠詳情



4款牛肉部位優惠套餐詳情

優惠價：77折折後$164

優惠日期：星期一至日所有時段全日供應



指定時段 $1任選湯底優惠詳情

優惠價：每張單$1 任選湯底一款

優惠日期：星期一至四晚市時段下午6時前或8時30分入座堂食

*星期五至日，公眾假期及公眾假期前夕除外



616牛肉火鍋專門店詳情



大埔店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2HvoXzK

地址： 大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖

查詢及訂座電話： 3565 6878 / 6531 1169



馬鞍山店

網上預訂外賣： https://bit.ly/30aYPnB

地址： 馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06舖

查詢及訂座電話： 6518 4507



大圍店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2P0G00z

地址： 大圍積富街33號積康樓地下C&D舖

查詢及訂座電話： 3709 2128 / 65311192



荃灣店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2SyLu4Q

地址： 新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下C舖

查詢及訂座電話: 9023 4199



元朗店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2STV5lT

地址： 元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖

查詢及訂座電話： 6531 1158



將軍澳店

網上預訂外賣： https://bit.ly/32nlEbX

地址：將軍澳唐德街3號九龍東智選假日酒店7樓702號舖

電話：6685 7670



坑口店

網上預訂外賣： https://bit.ly/39S9zPt

地址：將軍澳培成里10號明德商場1樓105-106號舖

電話：5669 7874



旺角店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3pXekKZ

地址：九龍旺角彌敦道594-596號旺角新城3樓

查詢及訂座電話： 5502 4837



尖沙咀店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3bLoWFp

地址： 尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓

查詢及訂座電話： 9037 4146



黃埔店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2Hs5rE4

地址： 紅磡民泰街27-47號黃埔新村J-L座地下B2號舖

查詢及訂座電話： 9034 8857



太子店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3a6Z1GS

地址： 太子白楊街21號地舖

查詢及訂座電話： 6515 6265



大角咀店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2G4Ld5M

地址： 大角咀埃華街70-86號大同新村大成樓地下H1A&H1B舖

查詢及訂座電話： 6518 4419



長沙灣店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3cBYsqL

地址： 深水埗青山道438號麗群閣地下1-4號舖

查詢及訂座電話： 6518 4496



新蒲崗店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2PngdzF

地址： 新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖

查詢及訂座電話：‭ 6512 4500



土瓜灣店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3FDigIc

地址：九龍城道68號瑧尚1樓103號鋪

電話：9500 2152



銅鑼灣店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3bKSrYf

地址： 銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖

查詢及訂座電話： 6158 2345



西環店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2HreZzg

地址： 西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖

查詢及訂座電話： 9034 9794



干諾道西店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2KcsJTg

地址： 西環干諾道西188號香港商業中心地下15，16，18，20，22號舖

查詢及訂座電話： 6518 4319



北角店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2K2n26T

地址： 北角建華街16號俊文樓地下A號舖

查詢電話： 6515 8906‬



天后店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2VsIOG6

地址： 天后威非路道9號海閣洋樓地下C號舖

查詢及訂座電話： ‭8481 2016‬



*營業時間及優惠條款以官方網站為準



616牛肉火鍋專門店 詳情



大埔店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2HvoXzK

地址： 大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖

查詢及訂座電話： 3565 6878 / 6531 1169



馬鞍山店

網上預訂外賣： https://bit.ly/30aYPnB

地址： 馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06舖

查詢及訂座電話： 6518 4507



大圍店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2P0G00z

地址： 大圍積富街33號積康樓地下C&D舖

查詢及訂座電話： 3709 2128 / 65311192



荃灣店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2SyLu4Q

地址： 新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下C舖

查詢及訂座電話: 9023 4199



元朗店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2STV5lT

地址： 元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖

查詢及訂座電話： 6531 1158



將軍澳店

網上預訂外賣： https://bit.ly/32nlEbX

地址：將軍澳唐德街3號九龍東智選假日酒店7樓702號舖

電話：6685 7670



坑口店

網上預訂外賣： https://bit.ly/39S9zPt

地址：將軍澳培成里10號明德商場1樓105-106號舖

電話：5669 7874



旺角店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3pXekKZ

地址：九龍旺角彌敦道594-596號旺角新城3樓

查詢及訂座電話： 5502 4837



尖沙咀店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3bLoWFp

地址： 尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓

查詢及訂座電話： 9037 4146



黃埔店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2Hs5rE4

地址： 紅磡民泰街27-47號黃埔新村J-L座地下B2號舖

查詢及訂座電話： 9034 8857



太子店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3a6Z1GS

地址： 太子白楊街21號地舖

查詢及訂座電話： 6515 6265



大角咀店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2G4Ld5M

地址： 大角咀埃華街70-86號大同新村大成樓地下H1A&H1B舖

查詢及訂座電話： 6518 4419



長沙灣店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3cBYsqL

地址： 深水埗青山道438號麗群閣地下1-4號舖

查詢及訂座電話： 6518 4496



新蒲崗店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2PngdzF

地址： 新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖

查詢及訂座電話：‭ 6512 4500



土瓜灣店

網上預訂外賣： https://bit.ly/3FDigIc

地址：九龍城道68號瑧尚1樓103號鋪

電話：9500 2152



銅鑼灣店

網上預訂外賣： http://bit.ly/3bKSrYf

地址： 銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖

查詢及訂座電話： 6158 2345



西環店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2HreZzg

地址： 西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖

查詢及訂座電話： 9034 9794



干諾道西店

網上預訂外賣： http://bit.ly/2KcsJTg

地址： 西環干諾道西188號香港商業中心地下15，16，18，20，22號舖

查詢及訂座電話： 6518 4319



北角店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2K2n26T

地址： 北角建華街16號俊文樓地下A號舖

查詢電話： 6515 8906‬



天后店

網上預訂外賣： https://bit.ly/2VsIOG6

地址： 天后威非路道9號海閣洋樓地下C號舖

查詢及訂座電話： ‭8481 2016‬



*營業時間及優惠條款以官方網站為準

