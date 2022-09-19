消費券2022｜香印提子甜品美肌下午茶清酒任飲　7大必試推介$88起

最後一期$3000消費券將於10月1日發放，市民可於當日在6個已登記的消費券平台上收到最新一期消費券（八達通先發放$2000）。為吸引市民消費，多間酒店推出特色下午茶或自助午餐套餐，不少日式餐廳亦推出回本優惠，市民何不趁這機會，相約親朋好友盡享美食。



韓國香印提子下午茶 「姬香公主」入饌

中秋前後是韓國香印提子的收成期，香甜濃郁的提子令人愛不釋手。想一次過品嚐多款香印提子製作而成甜品，可到尖沙咀凱悅酒店咖啡廳，享受韓國香印提子下午茶，一系列以「姬香公主」香印提子入饌的精緻美點，包括提子撻、質感幼滑的提子奶凍、提子杏仁果仁牛角包、焦糖朱古力香梨蛋糕等。除了甜點，亦有鴨肝醬提子檸檬醬配烤酸種包等鹹點，適合大人小朋友好好享受一個愉快的假日。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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韓國香印提子下午茶

「01空間」優惠價：$562



初秋北海道美肌下午茶 從內到外護膚

踏入初秋，天氣逐漸變得乾燥，想保護肌膚，須從內到外改善皮膚。香港嘉里酒店與日本北海道護膚品牌HABA合作推出「初秋 · 北海道美肌」下午茶。廚師團隊以高純度鯊烯美肌產品為靈感，設計出一系列富有和式風味的精緻鹹甜美點。凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位均可獲贈HABA禮品換領券兩張及護膚療程換領信兩張，其後憑換領券及換領信到HABA香港門市可換領禮品及療程（價值$2,285）。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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「初秋．北海道美肌」下午茶

「01空間」優惠價：$555起



柔美初秋下午茶 橙花水為創作靈感

九龍香格裡拉酒店亦聯乘巴黎美妝品牌PAUL & JOE BEAUTE推出初秋「柔美煥亮」下午茶，大廚以橙花水為靈感，打造了唯美鹹甜新作，中看又美味，一定可以滿足一眾下午茶愛好者。凡惠顧兩位用下午茶套餐，可免費獲贈兩份PAUL & JOE美妝禮品、購物禮遇及唇膏換領券。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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初秋「柔美煥亮」下午茶

「01空間」優惠價：$680（堂食）｜外賣自取：$650



日式自助餐 即叫即炸天婦羅自家製意粉

除了下午茶之外，酒店自助餐一樣有優惠。荃灣西如心酒店推出和風嚐鮮自助午餐，大廚為食客準備了多款國際佳餚和特色亞洲美饌，包括冰鎮海鮮如大蝦、藍青口、海螺及蜆，另外更精心炮製多款傳統日式料理，時令刺身、日式串燒及即炸天婦羅等。還有廚師即席烹調自家製意大利麵，配搭醬汁及配料，令人回味無窮。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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和風嚐鮮自助午餐

「01空間」優惠價： $365起



磯燒海鮮任飲啤酒 輕鬆回本大滿足

想品嚐食物的原汁原味，日式磯燒是個好選擇！鳴虎推出大滿足磯燒回本任飲二人餐，一次過可以享受M5特級極黑和牛和多款新鮮海鮮之餘，凡於「01空間」購買套餐，食客更可以任飲啤酒45分鐘，或兩杯期間限定鮮果調製飲料，絕對令人「大滿足」！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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鳴虎大滿足磯燒回本任飲二人餐

「01空間」優惠價：$599（原價：722）



任飲sake 再送佐酒小食

與三五知己品酒是不少人的消閒娛樂，日本清酒更是不少愛好者的心水選擇，想一次過品嚐不同日本清酒，便別錯過鳴虎推出的sake任飲套餐，除了可以任飲5款日本清酒之外，每位客人更可獲贈2款佐酒小食，想趁周末周日約齊朋友把酒談心，不妨一試。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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Sake任飲套餐

「01空間」優惠價：$308起（原價：$633.6起）



一人之境拉麵餐 獨家7折再送餃子

太想念日本的美食？吃一碗美味的拉麵也能一解「思鄉」之情，鳴虎推出一人之境拉麵餐，原價$138.6，現01空間優惠價$88，就可以享受一碗美味的拉麵，再額外送$38肉餃子一客。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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一人之境拉麵餐

「01空間」優惠價：$88（原價：$138.6）

