東涌日式木系Cafe 9月底開幕！日籍名師坐鎮 必試招牌蘋果批/芭菲

東涌日式甜品Cafe將於9月底開幕！由知名餐飲集團公司與日本糕點名師聯手打造，餐廳主打多款創新甜品、壽司塔可及日式丼飯，必試招牌蘋果批、壽司塔可等，開幕初期更會送精美風呂敷，有興趣的朋友要留意開幕時間啦！

東涌日式木系Cafe 9月底開幕！日籍名師坐鎮 必試招牌蘋果批/丼飯

在香港擁有牛氣、佐賀燒肉谷等15間餐飲品牌的嚐高美集團 (Taste Gourmet Group)，與日籍糕點名師Rin Horiuchi打造的「Que Café」將於2022年9月26在東涌開幕，開幕初期將舉辦限定推廣活動，凡購買招牌蘋果批即可獲得日式風呂敷（Furoshiki）精美包裝布巾。

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餐廳主打多款創新甜品，有廚師自創的維也納甜酥麵包、芭菲雪糕杯等，招牌蘋果批的外層牛油酥皮鬆脆，用上富士蘋果汁的內餡帶有肉桂香；而融合日本及法國風味的「旅者蛋糕」，有黑朱古力慕斯、焙茶慕斯、抹茶慕斯等4款口味，分別有榛子果仁糖、柚子果凍、紅豆蓉等餡料，搭配別出心裁！

此外，Que Café供應日式丼飯、壽司塔可等菜式，當中必試主理人創作的鮮魚塔可，用天婦羅紫菜包裹住炸廣島蠔、松露蛋黃醬及三文魚，再搭配青瓜、番茄、紅洋蔥、煙肉等配料，口感層次豐富，壽司愛好者必試！

環境方面，Que Café空間開揚，設有堂食座位，全店裝潢以清新簡約的原木色為主調，門口更設有巨型大樹做裝飾，和室內點綴的綠色植物相呼應，予人舒適休閒的感覺，有興趣的朋友可於餐廳的官方Facebook或Instagram留意開幕消息。

QUE CAFÉ

地址：東涌東薈城2樓284-285號舖

開幕日期：2022年9月26日

電話：2381 8813

