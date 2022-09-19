海洋公園門票限時買一送一！海洋公園與網上旅遊平台推出門票快閃優惠，買水上樂園門票即送海洋公園門票，另有海洋公園及水上樂園2人同行優惠低至8折，折後人均$256起就可以入園玩！

海洋公園3大門票優惠低至買1送1！最平$256起玩海洋公園/水上樂園

海洋公園與網上旅遊平台Klook推出快閃門票優惠！首先有海洋公園及水上樂園門票買一送一，買1張水上樂園成人門票即送1張免費海洋公園成人門票，折後價錢$560，每張門票平均只需$280。2張門票更可以分開不同日子使用，可以盡情暢玩！

（圖片來源：海洋公園）

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海洋公園門票優惠｜買一送一：水上樂園門票送海洋公園門票

開賣日期：2022年9月22日晚上8時至9時20分（開賣起計限時80分鐘）

適用日期：9月20日至10月31日

優惠網址：https://bit.ly/3LfcgZN



除此之外，網站同時推出2人同行門票優惠低至8折！其中，2張海洋公園門票（同一天入場）折後只需$512，人均$256起；2張海洋公園水上樂園門票折後$522，人均最平$276就可以入場玩盡海洋公園或水上樂園！

（圖片來源：海洋公園）

海洋公園門票優惠｜海洋公園2人同行優惠

開賣日期：2022年9月22日晚上8時至9月25日

適用日期：9月20日至10月13日

優惠網址：https://bit.ly/3LfcgZN



海洋公園門票優惠｜海洋公園水上樂園2人同行優惠

開賣日期：2022年9月22日晚上8時至9月25日

適用日期：9月20日至10月12日

優惠網址：https://bit.ly/3LfcgZN

