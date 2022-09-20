便利店15大卡通精品 大維尼/勞蘇/KAKAO得意登場！必買依款鏡面鐘

【7-11精品】7-11便利店再推出新精品！今次集齊小熊維尼、勞蘇、輕鬆小熊、KAKAO Friends和LINE Friends，推出15大精品，包括陶瓷砂鍋、鍵盤、縮骨遮、口罩、地毯、鏡面時鐘等，款款都可愛又實用，粉絲必收藏！

7-11全新卡通精品 大維尼/勞蘇/KAKAO登場！必買鏡面鐘/家品/廚具

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（圖片來源：7-11）

7-11便利店聯乘小熊維尼、勞蘇、輕鬆小熊、KAKAO Friends和LINE Friends，推出15大全新精品，有齊辦公用品、廚具、口罩、日用品等，實用性及可愛度都極高，9月21日早上7時起在全線7-11便利店即可預購，各位粉絲不容錯過！

喜愛小熊維尼的粉絲，要留意今次非常搶眼的小熊維尼系列家電！小熊維尼無線鍵盤以標誌性淺黃和白色為主色調，採用卡通設計，可愛又精緻，更可同時以藍芽連接3個設備，配上相同風格的小熊維尼無線滑鼠、小熊維尼迷你無線吸塵器和小熊維尼2合1鏡面時鐘，輕鬆將房門打造成小熊維尼空間，價錢由$198起。

另外，還有小熊維尼及勞蘇毛毯、圍裙隔熱墊套裝及地毯，均以小熊維尼的卡通圖案及代表顏色為設計，質地柔軟，造型可愛；輕鬆小熊縮骨遮及立體口罩，採用粉紅色及士多啤梨，盡顯少女氣息；喜愛煮食的朋友亦不要錯過KAKAO Friends及LINE Friends系列的陶瓷廚具，可用於火爐、電陶爐、焗爐、微波爐等，適合小家庭自煮，價錢由$98起。

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有興趣的朋友可由9月21日早上7時起，經7仔預購站網頁，儲存心水精品的產品條碼，並於就近7-11便利店出示條碼付款訂購，並於取貨期內在同一分店以單據取貨。

7-11全新精品預購詳情

預購日期：9月21日早上7時至10月4日

預購地點：全線7-11便利店

預購網站：https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order

取貨日期：

【1】輕鬆小熊小白熊與士多啤梨貓系列成人立體口罩15片裝：10月25日至10月31日

【2】小熊維尼無線鍵盤、小熊維尼無線滑鼠、小熊維尼2合1鏡面時鐘、小熊維尼迷你無線吸塵器：11月1日至11月7日

【3】LINE FRIENDS陶瓷砂鍋、LINE FRIENDS MININI 1.3公升陶瓷砂鍋、KAKAO FRIENDS 1.3公升陶瓷砂鍋：11月8日至11月14日

【4】輕鬆小熊表情造型陶瓷煲、輕鬆小熊小白熊與士多啤梨貓系列縮骨：11月29日至12月5日

【5】迪士尼毛毯系列、迪士尼圍裙隔熱墊套裝系列、勞蘇地毯：12月20日至12月26日

取貨地點：全線7-11便利店

*取貨之7-11分店為預購精品時同一分店。

