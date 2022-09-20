位於長沙灣的一間小食店經營逾22年，是附近街坊的童年回憶。雖然裝潢樸素，但憑著招牌蒸炸雞髀、炸魚蛋、煎釀三寶等小食遠近馳名。不過，最近小食店在Facebook宣布將於11月15日起暫停營業，不少街坊收到消息後都大呼「好唔捨得」！

長沙灣小食店宣布結業！開業逾22年街坊感不捨 必食馳名蒸炸雞髀

長沙灣街坊小店「小食堡」開業逾22年，樸素裝修在街邊不算太起眼，而且從來沒有任何宣傳，但依然吸引大批街坊熟客支持捧場，是區內的人龍小食店之一！

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小店供應的小食選擇非常豐富，必試招牌蒸炸雞髀（$23）及蒸炸雞翼（$10），以先蒸後炸的方式製成，外皮炸得香口而肉質仍然可以保持鮮嫩。另有炸魚蛋（$18）、炸燒賣（$10）、煎釀三寶（$18）等，全部都熱辣辣即叫即炸。此外，更有大菜糕（$8）、碗仔翅（$16）等小食。

各款美食價錢相當實惠，22年來都沒有太大加幅，故常被食客稱讚小店人情味濃！然而，小食堡最近於Facebook平台宣布將於11月15日暫停營業，並表示日後暫未有任何安排，包括是否會重開等，此消息一出隨即引來大批網民關注，並大呼「好唔捨得」！

不少街坊在小食堡Facebook留言，表達對店主的感謝及祝福，有網民指「細細個讀書時已經幫襯」，有部分人甚至由小學已經開始光顧，故小食堡是其「童年回憶」之一。店主則表示11月15日前都會繼續營業，附近街坊或想重溫童年味道的朋友記得把握機會了

長沙灣美食｜小食堡

地址：長沙灣元州街340號地下2號舖

營業時間：星期一至六14:00-21:00；星期日全日休息

