【KFC優惠】KFC又有新口味喇！KFC明日（22日）起將推出「蜂蜜芥末 相愛相殺」系列，其中包括「蜂蜜芥末脆雞」、「蜂蜜芥末脆雞卷」，蜂蜜芥末粉絲一定要試！除此之外，更有「三重芝士番茄雞扒焗飯」，更推出多款套餐優惠，即睇詳情！

KFC新推4款新品！必試蜂蜜芥末脆雞/脆雞卷 限定套餐優惠$42起

蜂蜜芥末一向是不少人喜愛的口味，最近KFC就推出4款新品，當中最吸引莫過於「蜂蜜芥末 相愛相殺」系列的「蜂蜜芥末脆雞」及「蜂蜜芥末脆雞卷」！此外，更有芝士控必試的「三重芝士番茄雞扒焗飯」及「蜜桃冰茶梳打」，想一次試勻4款新品，更有多款套餐優惠可供挑選！

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當中3款新品設有單點及套餐售價，蜂蜜芥末脆雞連蜂蜜芥末沾醬，堂食或外賣自取每件$21.5起；蜂蜜芥末脆雞卷堂食或外賣自取每件$32起、蜜桃冰茶梳打只限堂食或外賣自取，單點每杯$24起、加配優惠$8起。

最吸引的蜂蜜芥末脆雞除了單點，另設有6個堂食或外賣自取，以及「快脆送」限定套餐，份量由派對分享餐到1人餐都有！

蜂蜜芥末脆雞餐套餐優惠：



堂食/外賣自取【1】蜂蜜芥末脆雞三人分享餐 $183起，當中包括：

3件蜂蜜芥末脆雞 （配蜂蜜芥末沾醬）

3件自選雞 （可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞）

12件上校雞寶 （配醬）

2客辣汁蘑菇香飯 （普通）

1客家鄉雞皇飯 （普通）

1客格格脆薯塊 （普通）

3件經典葡撻

3杯汽水 （中）



堂食/外賣自取【2】蜂蜜芥末脆雞豐盛套餐 $52起，當中包括：

2件蜂蜜芥末脆雞 （配蜂蜜芥末沾醬）

1件自選雞 （可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞）

1客菜絲沙律 （普通）

1件經典葡撻

1杯汽水 （中）



堂食/外賣自取【3】蜂蜜芥末脆雞滿足套餐 $49起，當中包括：

2件蜂蜜芥末脆雞（配蜂蜜芥末沾醬）

1客辣汁蘑菇香飯 （普通）

1件經典葡撻

1杯汽水 （中）



「快脆送」限定套餐【4】蜂蜜芥末脆雞1人餐 $68，當中包括：

2件自選雞 [可選蜂蜜芥末脆雞 （配蜂蜜芥末沾醬）/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

1客小食 [可選經典葡撻/粟米杯/ 巴辣香雞翼]

1客馬鈴薯蓉

1款飲品



「快脆送」限定套餐【5】蜂蜜芥末脆雞2人餐 $150，當中包括：

4件自選雞 [可選蜂蜜芥末脆雞 （配蜂蜜芥末沾醬）/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

6件上校雞寶 （配醬）

1客主食 [可選辣汁蘑菇香飯 （大）/家鄉雞皇飯 （大）]

2客小食 [可選經典葡撻/馬鈴薯蓉/粟米杯/巴辣香雞翼/+$3升級至菜絲沙律]

2款飲品



「快脆送」限定套餐【6】「蜜」密食派對分享餐 $288，當中包括：

4件蜂蜜芥末脆雞 （配蜂蜜芥末沾醬）

4件自選雞 [可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

6件上校雞寶 （配醬）

2客主食 [可選辣汁蘑菇香飯 （大）/家鄉雞皇飯 （大）/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

1客主食 [可選辣汁蘑菇香飯 （大）/家鄉雞皇飯 （大）/ 格格脆薯塊 （大）]

2客馬鈴薯蓉

2客小食 [可選經典葡撻/馬鈴薯蓉/粟米杯/巴辣香雞翼/+$3升級至菜絲沙律]

4款飲品



蜂蜜芥末脆雞卷同樣有套餐可揀，堂食/外賣自取及「快脆送」限定套餐各設一個套餐選擇。

蜂蜜芥末脆雞卷餐套餐優惠



堂食/外賣自取【1】蜂蜜芥末脆雞卷餐 $42起，當中包括：

1客蜂蜜芥末脆雞卷

1客馬鈴薯蓉 （普通）

1杯汽水 （中）



「快脆送」限定套餐【2】蜂蜜芥末脆雞卷1人餐 $66，當中包括：

1客蜂蜜芥末脆雞卷

1件自選雞 （可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞）

1客馬鈴薯蓉/經典葡撻

1款飲品



（圖片來源：KFC）

而「三重芝士番茄雞扒焗飯」不設單點，只可跟套餐購買，不過套餐種類非常多樣，最平$46就食到！另外更有香港限定「快脆送」限定套餐，$68就可以在家輕鬆歎新品。

三重芝士番茄雞扒焗飯套餐優惠



堂食/外賣自取【1】三重芝士番茄雞扒焗飯滿足餐 $46起，當中包括：

1客三重芝士番茄雞扒焗飯（普通）

1杯汽水（中）



堂食/外賣自取【2】三重芝士番茄雞扒焗飯豐盛餐 $49起，當中包括：

1客三重芝士番茄雞扒焗飯（輕量）

1件家鄉雞

1件經典葡撻

1杯汽水（中）



「快脆送」限定套餐【3】三重芝士番茄雞扒焗飯1人餐 $68，當中包括：

三重芝士番茄雞扒焗飯（普通）

1款飲品



「快脆送」限定套餐【4】三重芝士番茄雞扒焗飯豐盛1人餐 $72，當中包括：

1客三重芝士番茄雞扒焗飯 （輕量）

1件自選雞 [可選蜂蜜芥末脆雞（配蜂蜜芥末沾醬）/家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

1客小食 [可選經典葡撻/馬鈴薯蓉/粟米杯/巴辣香雞翼/ +$3升級至菜絲沙律]

1款飲品



「快脆送」限定套餐【5】三重芝士番茄雞扒焗飯2人餐 $154，當中包括：

1客三重芝士番茄雞扒焗飯（普通）

4件自選雞 [可選家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞]

2客小食 [可選經典葡撻/馬鈴薯蓉/粟米杯/巴辣香雞翼/+$3升級至菜絲沙律]

2款飲品



KFC 9月新品優惠詳情

時間：由9月22日起至另行通知

地址：KFC全線分店

*優惠條款及細則以官方網站為準

