雨傘使用一段時間後，遮柄不時或會「有漬可尋」，甚至出現黐笠笠的情況！最近就有修遮達人分享清潔遮柄方法，只要入手一樣「除漬法寶」，就可以在家裡輕鬆除去污漬，即看處理技巧步驟詳情！

雨傘遮柄黐笠笠點算？修遮達人教1招除遮柄污漬 必備1樣除漬法寶

雨傘是日常生活必備的工具，相信不少人都曾經試過遮柄表面出現污漬，甚至黐笠笠導致弄髒雙手！本地修遮達人Facebook專頁「修遮記」早前曾發文分享，公司有一把雨傘的遮柄包滿膠紙，非常「醜樣」，因而決定帶回家清理。無奈雨傘上部分膠紙「黐得太死」難以清除，不過只要按著步驟處理，即可以輕鬆除去膠漬。

（圖片來源：FB@修遮記）

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修遮達人分享，面對遮柄黐笠笠，其實可以用梳打粉進行「醃洗」。首先用2至3匙梳打粉加入少許暖水，攪拌至漿糊狀態，再將其塗抹於遮柄上，在表面醃90分鐘，之後用百潔布邊沖水邊擦去梳打粉，就可以成功清除膠漬。使用梳打粉時未必一定加水，不過梳打粉可能會散落一地。

完成清潔後，遮柄隨即可以回復乾淨。不過遮柄顏色一般會變得暗啞無光，因此建議清洗後，用家可以在遮柄上塗抹生油，如廚房食用油，便能令遮柄回復光亮，但切記不要使用「WD-40」潤滑劑。

除此之外，亦有另一方法可以清除膠漬。貼文指，用家可以先弄濕遮柄，再於表面撒上梳打粉，過程猶如「醃肉」般，靜待一段時間後，便可以使用百潔布用力捽洗，直至遮柄表面的膠狀物脫落後，才不會黐笠笠，方法同時可以運用在塑膠玩具或公仔等，非常實用，大家有興趣不妨學習一下！