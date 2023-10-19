淘寶｜網民購$10爆炸鹽分享使用心得　洗走陳年黃漬恤衫成功返白

白色衣物難免出現汗漬甚至發黃，曾有網民在社交平台上分享，買入一種名為「爆炸鹽」的洗衣產品，並成功將一件陳舊白衫漂白，並洗走陳年污漬，大讚好用！大家是否有興趣試買用來洗白衫呢？



有網民於Facebook群組「淘寶開心share」分享，她為女兒多次清洗一件白色衣服，惟經多次洗滌後，逐漸變成灰白色，有見及此，其於淘寶購買了一種叫「爆炸鹽」的產品，想要將衣服漂白。

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她表示，自己將100克的「爆炸鹽」，混合1公升60°C的清水，經過2至3小時浸泡，女兒的衣服，由原來的灰白色回復亮白，同時成功洗走陳年舊污漬，令其大感驚喜！事主表示，衣服在使用「爆炸鹽」後未有褪色，大讚非常好用，同時推薦大家不妨一試。

由於「爆炸鹽」的功能神奇，而且價格便宜，不少網民指想買來一試！有曾經使用過的網民亦認為，該產品具有顯著的漂白效果，多次使用後均成功去黃增白，非常乾淨，堪稱是「洗衣界神器」。

不過亦有網民指出，使用「爆炸鹽」前需要先了解產品成份，擔心強力去漬會傷及皮膚，甚至出現敏感情況。

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翻查淘寶產品資料，「爆炸鹽」主要成分為過碳酸鈉、表面活性劑等，屬洗衣粉常見成分，具有去黃、去油漬、殺菌等功效，更可以用來清潔毛巾、床單、鞋履等，售價為8.9人民幣（約$10港元）至數十元人民幣，一般以桶裝出售，相信可以使用一般長時間。不過，由於「爆炸鹽」未能使用在部分棉質或絲質產品，建議大家使用前最好要留意一下！