韓國過江龍Cafe九龍灣新店優惠 免費送乳酪飲品 每日限量200杯
撰文：草莓泡芙
出版：更新：
韓國過江龍Cafe免費派飲品！早前一口氣於屯門及尖沙咀開設2間分店的「Terrace in seaside」，宣布再下一城，於九龍灣開新分店，新店開幕一連5日，於指定時間內更會免費送出濟州柑橘乳酪，每日派足200杯！
韓國過江龍Cafe九龍灣新店免費送柑橘乳酪！一連5日、每日200杯
好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l
來自韓國的人氣Cafe「Terrace in seaside」，早前一口氣在屯門及尖沙咀開設新分店，最近宣布會在九龍灣德福廣場再開新店，更會一連5日於新店免費送出招牌濟州柑橘乳酪！
由即日起至10月3日，每日中午12時至下午3時，到Terrace in seaside九龍灣新店，只要追蹤官方Instagram，即會免費送招牌濟州柑橘乳酪1杯，每日限量200杯，數量有限，送完即止！
除了新店免費送特飲優惠活動外，Cafe全線分店都會供應多款來自韓國的特色美食，包括水果忌廉三文治、柑橘湯力咖啡、提拉米蘇、士多啤梨提拉米蘇、濟州柑橘炸雞（有骨/無骨）、酸甜果仁炸雞、燉牛肋骨蛋包飯、紫菜包飯、辣蟹肉意粉等，喜愛韓國料理的朋友不妨一試！
+4
Terrace in seaside九龍灣新店免費送特飲活動
日期：2022年9月29日至10月3日
時間：12:00-15:00
地點：九龍灣店
Terrace in seaside九龍灣店
地址：九龍灣德福廣場1期1樓F11號舖
Terrace in seaside屯門店
地址：屯門屯順街1號屯門市廣場一期UG樓9-12號舖
電話：2366 3299
營業時間：11:30-22:00
Terrace in seaside尖沙咀店
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OT233號舖
電話：2463 3100
營業時間：11:30-21:30