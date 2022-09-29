韓國過江龍Cafe九龍灣新店優惠 免費送乳酪飲品 每日限量200杯

韓國過江龍Cafe免費派飲品！早前一口氣於屯門及尖沙咀開設2間分店的「Terrace in seaside」，宣布再下一城，於九龍灣開新分店，新店開幕一連5日，於指定時間內更會免費送出濟州柑橘乳酪，每日派足200杯！

韓國過江龍Cafe九龍灣新店免費送柑橘乳酪！一連5日、每日200杯

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Terrace in seaside）

來自韓國的人氣Cafe「Terrace in seaside」，早前一口氣在屯門及尖沙咀開設新分店，最近宣布會在九龍灣德福廣場再開新店，更會一連5日於新店免費送出招牌濟州柑橘乳酪！

（圖片來源：Terrace in seaside）

由即日起至10月3日，每日中午12時至下午3時，到Terrace in seaside九龍灣新店，只要追蹤官方Instagram，即會免費送招牌濟州柑橘乳酪1杯，每日限量200杯，數量有限，送完即止！

除了新店免費送特飲優惠活動外，Cafe全線分店都會供應多款來自韓國的特色美食，包括水果忌廉三文治、柑橘湯力咖啡、提拉米蘇、士多啤梨提拉米蘇、濟州柑橘炸雞（有骨/無骨）、酸甜果仁炸雞、燉牛肋骨蛋包飯、紫菜包飯、辣蟹肉意粉等，喜愛韓國料理的朋友不妨一試！

+ 4

Terrace in seaside九龍灣新店免費送特飲活動

日期：2022年9月29日至10月3日

時間：12:00-15:00

地點：九龍灣店



Terrace in seaside九龍灣店

地址：九龍灣德福廣場1期1樓F11號舖



Terrace in seaside屯門店

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場一期UG樓9-12號舖

電話：2366 3299

營業時間：11:30-22:00



Terrace in seaside尖沙咀店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OT233號舖

電話：2463 3100

營業時間：11:30-21:30

