8大手袋銀包劈價低至2折 $131起買Ted Baker！小CK新品/LOEWE劈價

【手袋減價】不少手袋品牌最近進行清貨減價！本文集合6大手袋或銀包配飾減價，超過40大品牌劈價至2折起，當中包括有小CK、Ted baker、Chloé、Coach、FENDI等人氣品牌，最平$131就可入手，記得趁減價去選購！

8大手袋銀包減價低至2折 $131起買Ted Baker！小CK新品/LOEWE劈價

手袋減價【1】Charles & Keith

Charles & Keith官網現正進行優惠半價起，多款精選熱賣手袋及銀包減價，例如多款人氣單肩包、側揹袋、手提袋、皮夾等低至67折，$159起就可以入手！此外，多款熱賣鞋履及配件均減價，如百搭拖鞋、涼鞋、皮靴等，想換新手袋不妨趁優惠選購。

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此外，Charles & Keith最新推出秋冬季款系列，包括鍊條卡夾包、迷你包、斜背包等，其中更有韓國女團ITZY同款手袋，最平$369起就可以買到。

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Charles & Keith 減價詳情

推廣地點： Charles & Keith

推廣日期：即日起



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手袋減價【2】LOEWE

英國百貨Selfridges網購LOEWE手袋大劈價，多款人氣LOEWE手袋低至72折發售，當中包括經典款Puzzle Bag、Gate馬鞍包等，其中人氣新款LUNA半月包減至$14,050（官網價$19,750）；而Gate small馬鞍袋減至$15,650（官網價$20,300）；此外更有多款人氣款式，最平$4,100就買到，大家記得趁優惠入手。

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LOEWE 減價詳情

推廣地點：Selfridges官網

推廣日期：即日起



*更多優惠詳情請至官網查詢。



手袋減價【3】BURBERRY

BURBERRY最近進行大劈價！英國品牌BURBERRY推出減價，多款人氣手袋、男女服飾、頸巾、配件、卡套等低至37折，部分更可有額外7折及現金回贈，其中包括人氣必買的經典格紋頸巾、 淡香水等，最平$212就可以入手。

更多詳情：BURBERRY減價優惠低至37折 淡香水$212起！必買經典格紋頸巾/手袋

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手袋減價【4】STRATHBERRY

英國小眾手袋品牌STRATHBERRY，是英國凱特王妃喜愛的手袋品牌之一。最近網購平台推出減價優惠，STRATHBERRY罕見劈價至85折，涵蓋多款手袋、銀包，其中包括凱特王妃同款手袋，最平$2,300內有找。

更多詳情：凱特王妃同款手袋！STRATHBERRY手袋劈價至85折 最平$2,300就有找

手袋減價【5】Ted Baker

英國品牌Ted Baker官網正進行減價，多款精選單品低至4折發售，當中包括多款人氣手袋，例如單肩包、側揹袋、手提袋等，最平約$131（15英鎊）就可以買到，更可以享額外8折優惠，大家不妨趁英鎊下跌入手！

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Ted Baker 減價詳情

推廣地點：Ted Baker官網

推廣日期：即日起

*詳情請至官網查詢。



手袋減價【6】agnès b.

【agnès b.優惠】agnès b.推出一連7日限時快閃優惠，多款精選商品減價至半價起，其中包括agnès b.及SPORT b.男女服裝、銀包、首飾等，$165起就可以入手，買滿指定貨品更可再享額外折扣優惠，大家把握最後機會！

優惠詳情：agnès b.優惠7日快閃低至半價！手袋銀包/首飾$165起 額外有85折

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手袋減價【7】24S

名牌網購平台24S最近推出優惠，多個時尚品牌參與換季減價低至4折起，其中包括See By Chloé、MARC JACOBS、COACH、MAX MARA、WANDLER等人氣品牌，涵蓋單肩包、側揹袋、手提袋等，最平$352可以入手，記得趁優惠選購！

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24S 減價詳情

推廣地點：24S官網

推廣日期：即日起



手袋減價【8】TWIST

TWIST最近推出23周年限時優惠，其中TWIST會員由即日至10月4日可享折上折優惠，低至34折優先購買全線系列貨品，多款名牌手袋、銀包及配飾均有優惠，涵蓋超過40個品牌包括有Chloé、FURLA、LOEWE、GIVENVHY、FENDI、BURBERRY、BALENCIAGA、BALLY等！

此外，尖沙咀TWIST分店新增設Outlet Zone，數千件商品以低至2折優惠價發售，最平$390就可以入手，大家不要錯過。

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TWIST 減價詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：TWIST指定門市及網店



TWIST 尖沙咀店

地址：尖沙咀iSQUARE國際廣場分店

電話：2377 2880



TWIST觀塘店

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM UC31及33舖

電話：3148 9031



將軍澳東港城店

地址：將軍澳重華路8號東港城一樓150舖

店舖電話: 2834 2432



*更多優惠詳情請至官網查詢。

