10月生日優惠|La Famille免費送戚風蛋糕 指定生日日期壽星免費食

【10月生日優惠】La Famille 10月生日優惠！人氣蛋糕店La Famille每月都會有生日優惠，指定生日日期的10月壽星，即可免費獲贈戚風蛋糕，即睇內文了解詳細登記日期和程序！除了La Famille可以免費領取戚風蛋糕，還有多間餐廳推出10月壽星免費食一餐！

10月生日優惠｜La Famille領取戚風蛋糕 指定生日日期壽星免費食

（La Famille圖片）

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La Famille早每逢月頭都會在官方社交媒體Facebook專頁，公布當月「生日之星」幸運兒得主。今次輪到10月27日的壽星們了！10月27日的壽星們記得留意，只要在10月17日起登記，就有機會免費獲贈戚風蛋糕一個，詳情可留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

（圖片來源：La Famille）

根據之前每月「生日之星」之換領步驟，登記後會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的QR code，於所選日期內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。

La Famille 10月生日優惠

指定生日日期：10月27日

登記日期：10月17日

登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

