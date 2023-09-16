港人揸筷子招式多達20種夾菜翻魚　近5成年輕人鍾意用筷子做1件事

筷子日日用，但想不到竟然都最近就有調查訪問超過1,000名香港人，結果發現港人使用筷子招式竟然多達20多種，而當中幾個「新派」使用習慣，竟然愈後生愈多人用，不知大家又中幾多個？



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筷子用法4大習慣暴露年齡 愈後生愈鍾意用筷子食呢樣

港人使用筷子的招式竟然多達20幾種！筷子用得好，連又圓又滑的波子都可輕鬆夾起，當真算得上「萬物皆可夾」！戶戶送曾聯同YouGov公布了「港人開餐習慣調查」，作為全港74%港人最常用的餐具，使用筷子的招式竟然可以多達20幾種。

包括基本有85%港人用於夾菜、73%拌麵或拌飯、69%打邊爐撈起食物、68%扒飯、58%翻魚，只要夾得起就可以相當靈活。

（圖片來源：戶戶送）

除此之外，年輕人竟然衍生出4種超新派使用習慣，當中食蛋糕佔37%、食薯片佔34%、另外開樽裝啤酒蓋亦有17%，食雞蛋仔亦佔13%。

而當中用筷子食薯片的受訪者中，超過46%為18至24歲年輕受訪者，而55歲以上受訪者則佔25%，沒想到用筷子食薯片的年輕受訪者，比起55歲以上的受訪者足足多接近一倍。

（圖片來源：戶戶送）

雖然用法聽落特別，但其實仔細一想亦頗為實用，尤其用筷子夾薯片，可以免去手指沾滿調味粉末，令邊吃薯片邊追劇打機時，不需要暫停走去洗手的煩惱。之前未試過的各位，今個假日都不妨一試！

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