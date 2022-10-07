便利店全新LuLu豬精品！超實用陶瓷碗連湯匙 買飲食套餐即可加購

罐頭豬LuLu最近人氣極高，便利店最近再推出全新Lulu豬精品，只要購買任何熱賣點套餐，即可以優惠價換購「罐頭豬LuLu陶瓷碗連湯匙套裝」！LuLu豬陶瓷碗有兩隻顏色，分別印有可愛Lulu豬圖案，可愛又實用，Lulu豬粉絲必收藏！

便利店推全新LuLu豬周邊精品！購買飲食套餐即可換購超實用陶瓷碗

7-Eleven便利店繼上次推出罐頭豬LuLu隨行杯後，最近再推出「罐頭豬LuLu陶瓷碗連湯匙套裝」換購優惠！由10月12日起至12月6日，只要於7-Eleven熱賣點購買任何熱賣點套餐，包括早餐、午餐及下午茶等，即可以優惠價$49換購1套！

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7-Eleven便利店的罐頭豬LuLu陶瓷碗連湯匙套裝共有2款設計，分別是LuLu豬悠閒度假風造型及LuLu豬甜蜜草莓造型。碗身前後都印有Lulu豬可愛圖案，而湯匙上亦有Lulu豬的「嘜頭」，各位LuLu豬粉絲切勿錯過！耐受溫度0°C - 100°C，適用於微波爐及洗碗碟機！

有興趣的朋友可於指定期間內，於全線7-Eleven熱賣點買任何套餐後加$49即可換購，數量有限，售完即止，有興趣的朋友要把握機會啦！

7-Eleven「LuLu豬陶瓷碗連湯匙套裝」換購優惠

換購時間：由10月12日起至12月6日

換購方式：於全線7-Eleven熱賣點買任何套餐 *加$49即可換購

