7-11便利店推出全新迪士尼系列精品，今期有多達39款實用又可愛的迪士尼人氣角色產品，包括唐老鴨、三眼仔、小熊維尼的購物車、抱枕連坐墊、圍裙、摺合式小枱等，另外更有愛麗絲夢遊仙境床品及勞蘇藍牙耳機！

便利店推39款迪士尼精品！有唐老鴨/三眼仔/維尼/史迪仔/愛麗絲！

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7-11便利店7仔預購站再度推出一系列迪士尼精品！今期精品集唐老鴨、三眼仔、小熊維尼、勞蘇、愛麗絲等人氣角色，設有多種類型的產品，包括摺疊式購物車、儲物箱、野餐墊、帳篷、抱枕連坐墊、圍裙、摺合式小枱、床品、藍牙耳機、喇叭等。

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迪士尼粉絲不可錯過7-11首次推出角色抱枕坐墊，當中有唐老鴨、 三眼仔及史迪仔角色抱枕坐墊，可以放於辦公室或家居椅上，亦可放置於車內。坐墊上半部拆開更可當抱枕使用，手感柔軟舒適，非常之實用。定價$299，yuu會員可以8,800yuu積分再加$229換購。

此外，今期7-11迪士尼主題精品更有小熊維尼、三眼仔、史迪仔、勞蘇造型燈光音樂藍牙喇叭（$278）；及小熊維尼、史迪仔、勞蘇款式藍牙耳機（$359）。造型精緻小巧，不論是居家使用或出行攜帶都十分方便。

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有興趣訂購的朋友可以進入7仔預購站網站，儲存「產品條碼」的圖像，再到附近的7-11分店出示「產品條碼」及付款，於取貨日期內在同一分店以單據取貨即可。

yuu會員優先預購日期由10月5日早上7時起至10月11日，一般預購日期由2022年10月12日早上7時起至10月18日。

7-11全新迪士尼精品 預購詳情

預購方式

點撃進入7仔預購站（https://www.7-eleven.com.hk/zh/whats-new/pre-order），儲存「產品條碼」圖像。於7-11門店出示「產品條碼」及付款。於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。



預購日期

一般預購日期：由2022年10月12日早上7時起至10月18日

yuu會員搶先預購日期：2022年10月5日早上7時起至10月11日



取貨時間

<迪士尼圍裙隔熱墊套裝、摺合式小枱、二合一抱枕連坐墊系列>取貨日期：由2022年11月29日至12月5日。

<迪士尼膠籃、儲物箱、購物車、野餐墊及帳篷系列>取貨日期：由2022年11月15日至11月21日。

<迪士尼燈光音樂藍牙喇叭及真無線藍牙耳機系列>取貨日期：由2022年11月8日至11月14日。

<史迪仔/愛麗絲夢遊仙境床品系列>及<UJI床品系列>取貨日期：由2022年12月13日至12月19日。

