大圍人氣Cafe登陸尖沙咀！限定奶醬肉鬆麻糬貝果、明太子芝士熱狗

大圍人氣Cafe最近進駐尖沙咀開設快閃限定店！咖啡店的Bagel及手作麵包向來人氣極高，今次限定店內更會供應多款限定口味麵包，包括蜜糖芥末脆皮香腸熱狗、奶醬肉鬆麻糬紫菜貝果等，不用去大圍都可以吃到！

大圍人氣麵包咖啡店登陸尖沙咀！期間限定貝果三文治、爆餡貝果

大圍人氣Cafe「Dear Coffee & Bakery」的Bagel和麵包向來受歡迎，最近小店衝出新界，由即日起於尖沙咀K11開設全新限定店，更會推出限定菜單，供應多款全新口味Bagel，各位麵包迷切勿錯過！

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Dear Coffee & Bakery主打各款口味Bagel，包括貝果波波、包餡貝果、貝果三文治等。而尖沙咀快閃店將會限定供應「奶醬肉鬆麻糬紫菜貝果」及「日式玄米茶奶酥貝果」，貝果保持一貫水準，餡料超豐富兼且賣相精緻，想打卡又鍾意食包的朋友不可錯過！

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除了各式貝果，店內的熱狗同樣相當受歡迎，分別是「蜜糖芥末脆皮香腸Pretzel熱狗」及「明太子芝士香草腸Pretzel熱狗」，芝士可以做到拉絲效果，非常邪惡！至於飲品方面，由於店內暫未有咖啡機，暫時只供應冷萃咖啡。

尖沙咀美食｜Dear Coffee & Bakery

限定店日期：由即日起至2023年3月31日

尖沙咀店地址：梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B201-C01AB, B2

營業時間：星期一至五 9:00-20:30；星期六、日及公眾假期10:00-20:30



大圍店地址：大圍田心街20號雲疊花園商場地下7號舖

電話：2682 0093

營業時間：星期一至日08:00-18:00

