MOS BURGER快閃半價優惠 2大指定人氣漢堡半價 $14就食到！勁抵

MOS BURGER優惠2大指定人氣漢堡半價！MOS BURGER為慶祝進駐香港16周年，答謝各位粉絲一直以來的支持，快閃推出兩大人氣漢堡減至半價，$14就食到！

MOS BURGER快閃半價優惠！2大指定人氣漢堡半價 $14就食到勁抵

MOS BURGER的餐點向來都大受歡迎，10月11日突發在Facebook專頁推出16周年半價優惠二重奏，當中更包括長期超人氣的吉列蝦漢堡（他他醬），以及最近推出的新品吉列魷魚漢堡，兩個漢堡半價優惠分階段進行。

吉列蝦漢堡（他他醬）會於10月13日至14日，進行半價優惠，原價為$28起，優惠期間只需$14就買到。而吉列魷魚漢堡就是第二彈半價優惠，於10月15日至16日半價，同樣以優惠價$14就買到（原價為$27起）。

圖片來源：MOS Burger Hong Kong

MOS BURGER全線分店於早上11時起開始有售， 這個優惠不可與其他優惠同時使用，不過VIP可以儲分，每張單限買5個半價漢堡，數量有限，售完即止。

MOS BURGER優惠 - 16周年半價優惠二重奏

第一彈（2022年10月13日至14日）

「吉列蝦漢堡（他他醬）」優惠價$14 （原價$28起）



第二彈（2022年10月15日至16日）

「吉列魷魚漢堡」優惠價$14 （原價$27起）

