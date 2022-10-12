人氣品牌VEJA鞋款限時優惠低至7折！最近有網購平台推出限時優惠，VEJA波鞋低至7折起，最平$685起就可以入手VEJA經典款小白鞋、短靴及多款波鞋，男女款式都有，有興趣入手VEJA鞋款的朋友要把握機會！

VEJA鞋款限時優惠低至7折！經典男女裝波鞋/小白鞋/短靴$685起！

法國人氣品牌VEJA限時減價！LVMH旗下網購平台24S推出VEJA波鞋優惠，由即日起至10月31日期間，多款經典VEJA小白鞋、短靴及人氣鞋款低至7折，最平$685起就可以買到，想趁平入手的朋友切勿錯過！

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今次優惠包括人氣鞋款V-10 sneakers系列波鞋，有經典款白色，折後低至$786（原價$1,124）；而淺棕拼色款折後$822（原價$1,175），每款都非常百搭！

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另有經典款運動鞋，有棕色款及拼色款，折後低至$685（原價$979）。鞋身材質均為绒面小牛皮，輕便舒適，無論作為運動鞋亦或是休閒鞋都適合。

此外，男款小牛皮短靴顏色百搭，是秋冬必備單品，7折後低至$1,120（原價$1,600）！折扣產品數量有限，有興趣的朋友可以前往24S官網瀏覽產品詳情。

VEJA 優惠詳情

優惠日期：由即日起至10月31日

銷售地點：24S網購平台

官網鏈接：https://www.24s.com/en-hk/

