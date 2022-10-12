召集百變小櫻粉絲！全新百變小櫻系列精品登陸便利店，有各式可愛又實用的小櫻圖案產品，包括迷你火鍋套裝、可愛公仔毛毯、縮骨遮、實用摺疊環保袋等，各位粉絲必收藏。即看精品詳情！

便利店10款百變小櫻精品！古羅咭環保袋/魔法杖髮圈/基路仔縮骨遮

7-11便利店最近推出一系列百變小櫻限定精品，由即日起至10月25日期間於7-11門市發售。今期共有10款實用精品，包括迷你火鍋套裝、可愛公仔毛毯、精美卡片袋、實用摺疊環保袋、縮骨遮、長遮、室內拖鞋及變色玻璃杯等，數量有限，小櫻粉絲要把握機會啦！

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粉絲必不可錯過小櫻摺疊環保袋，攤開可變作實用環保袋，摺起後立即變成一本古羅咭牌書，還原度超高，售價為$89/件。

另有超可愛小櫻縮骨遮及長遮！縮骨遮以全粉紅色設計，遮面上印有基路仔配櫻花的案，遮套更有蝴蝶結裝飾，滿足少女心；而長遮則是半透明遮身，搭配櫻花及咭牌圖案，顏值超高，兩款售價均為$139/件。

今期精品中還有實用小櫻抱枕毛毯，售價為$299/件。毛毯有基路仔和櫻花造型，最適合轉涼時披上，捲起時又可當作公仔或抱枕使用！有興趣的朋友由即日起可於7-11門市購買。

7-11百變小櫻精品 詳情

日期：2022年10月12日至10月25日

*價錢或有變動，不會預先通知，一切以店舖售價為準。

