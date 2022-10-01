美國速食代表——漢堡包，作為簡易快餐，於全球廣為流行。隨著飲食文化進步，更講究食材用料及製作方法，至今已經演變成一道餐廳級料理，讓無數人為之著迷。

作為中西文化交匯地，香港亦早早引入漢堡包這種食法，至今遍地麥當勞、Five Guys等快餐漢堡，亦有開業半百年的港式漢堡老店，以及高級餐廳推出的漢堡料理等，遍地開花，印證著港人對漢堡的無比熱情。

今次記者挑選了5間頗喜愛的漢堡店，以味道及CP值作出評分，總分達8分獲「好食認證」：



編輯實試5大漢堡店比併 爆滿肉汁超紮實！CP值之王最平$25

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1. 轉角見（好食認證）

味道：★★★★

CP值：★★★★

一間漢堡小店，大隱隱於市，位置較偏僻，樓面不算大，但卻有不少漢堡選擇。其中一款叫型男漢堡（$68），男生點的話，上菜可以聽到一聲「型男係邊個」，夠自信可以應聲「依度」，漢堡即刻放在你眼前。

（HK01 攝）

這款型男漢堡，漢堡包面有細心烘過，入口軟中帶脆，漢堡扒亦肉汁飽滿，遺憾較為鬆散。用刀輕輕切開，蛋汁從太陽蛋中緩緩流出，配上紅菜頭及生菜，入口不乾澀，層次更豐富，將男生「剛中帶柔」的特質展露無遺。

套餐內的薯條亦相當脆口，絕非「千年貨」，飲品推薦抹茶奶昔，口感較清宜，抹茶味濃，不怕太甜膩。不過記者當日在下午茶時分入座，下單後大概等了近半小時才上桌，想幫襯似乎要預留多點時間。

轉角見

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖

電話：5488 7124



2. The Cool Cousin（好食認證）

味道：★★★★

CP值：★★★★

早些時候曾介紹過這間泰國餐廳，本身主打船麵，卻是以一系列特色漢堡打響名堂，用料獨特，麵包酥脆，其中最受好評實屬漢堡「IC水牛城炸雞漢堡」（$129）。

（陳俊堯 攝）

名稱上的「IC」，即是雪糕（Ice cream）的縮寫，代表著漢堡內夾上的兩球雲呢拿雪糕，夠肥膩兼邪惡。雪糕下則有完整一塊水牛城炸雞，外皮炸的香脆，將肉汁牢牢鎖住，入口鬆脆又鮮嫩。

一口咬下漢堡，雞扒中和了雪糕帶來的甜膩感，雪糕亦淡化了水牛城醬的辛辣味道，兩者在口中交融，在口腔內演奏出出一場冰火二重奏，感覺相當有趣。此漢堡每日限量100份，往往假日晚上已經售罄，想食似乎要趁早。

The Cool Cousins Cafe & Noodle Bar

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三期11樓J室

電話：3425 4611



3. Beeger

味道：★★★★

CP值：★★★

比起其他漢堡店，beeger店內行英式Pub風格，出品的漢堡，卻融合了多一絲港式情懷。食客可以要求將漢堡包外皮換成港產名物——菠蘿包。咬入口時，較普通漢堡包多一絲甜味，更軟糯漿口，但整體表現仍算對港人喜好。

（陳俊堯 攝）

Beeger的漢堡配上西生菜、番茄、紫洋蔥， 而肉扒作為漢堡包靈魂，肉汁飽滿，口感夠紮實，食客亦可隨個人喜好，點選牛、羊、雞、海鮮及素菜漢堡。記者喜愛羊騷味，點了經典手打羊肉漢堡（$108），只能算夠頂癮——騷味不算濃，本身不愛羊肉的朋友亦能一試。

+ 2

難得到訪，可以跟餐點多杯飲品。Beeger提供數款特色手工啤酒及特色飲料，其中接骨木花特飲，味道較清新，飲落剛好能解膩。

地址：西環堅尼地城士美菲路1-15號美新大廈地下J號舖

電話：6688 9984



4. 時新漢堡店（好食認證）

味道：★★★

CP值：★★★★★

那些年，時新快餐店還開在黃埔街，記者不時都會去買件漢堡食，貪夠平又好味。隨著舊區重建而結業，時新家族二哥於2018年在原區重開，更名為時新漢堡飽，餐廳環境比以前精緻，但還是那陣熟悉的油煙味，感覺特別親切，漢堡包最平亦只不過$25起，定價相當親民。

（陳俊堯 攝）

記者點了一份雙層芝士蛋漢堡（$39）。比起美式漢堡，時新出品份量明顯更輕盈，漢堡扒不算紮實，不過肥瘦肉混合，入口油脂味出。醬汁可選時新醬（即秘制沙律醬）、黑椒醬、咖哩醬、茄醬，記者選了最經典的時新醬，沙律醬經秘制調配後，雖然醬汁較老店稀，但整體而言入口甜而不膩，鹹鹹甜甜，仍好開胃。

當日碰巧無紅豆冰，記者隨心點了一杯鹹檸七，自己用湯匙戳開鹹檸檬，另一邊則慢慢切開漢堡，歎慢板享受港式風情。然而，要認真比較的話，論份量、論用料、論環境，實在不如其餘新式漢堡店，味道亦與普遍流行的美式漢堡有分別，去之前建議做好心理準備，以免有期待落差。

地址：紅磡黃埔天地家居庭(第12期)地下G22-G23號舖

電話：23872868



5. Burger Circus（好食認證）

味道：★★★★★

CP值：★★★

Burger Circus門外的懷舊霓虹燈，以及復古車廂裝潢設計，在作為時尚潮流集中地的中環內別樹一格，恍惚間有種置身於70至80年代美國的錯覺。

（陳俊堯 攝）

餐廳採用USDA Prime牛肉製作漢堡，每塊漢堡扒均有7安士，記者點了一份美式芝士漢堡（$98），配Combo（即套餐）（加$68起），漢堡在上桌時用牛油紙包得好緊實，有種好迷你的錯覺，入口才發現啖啖肉、肉質紮實兼有超濃肉香味，加上車打芝士、洋蔥、酸瓜，配搭Circus醬，酸甜味道中和一下，感覺不會太肥膩。

+ 2

到場必試奶昔，採用MESSINA澤西牛奶製成，可選雲呢拿或朱古力味。記者飲的這杯雲呢拿味奶昔，入口爆出濃郁奶香味，上層忌廉亦打得好硬挺。想更邪惡，還可以升級至糖果奶昔或有酒精奶昔，不過記者正實行身材管理，還是留待大家試試吧。

地址：中環蘇豪荷李活道22號地舖

電話：2878 7787

