MiFFY精品專門店進駐觀塘，提供過百款MiFFY精品家品等，包括必收藏的特大MiFFY公仔、攬枕、餐具器皿等，店舖開業更推出8大限定優惠，其中包括免費送福袋，機會難得記得不要錯過！

MiFFY專門店進駐觀塘！8大限定優惠 過百款MiFFY精品、免費送福袋

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MiFFY粉絲留意！香港自家設計品牌你好優物（GoodieShopHK）首間門店進駐觀塘，並首推荷蘭正版授權MiFFY產品，包括必買來收藏的特大52cm巨型MiFFY公仔、MiFFY記憶棉腰枕、暖手攬枕，以及各款精緻小餐具器皿等。

MiFFY精品推介【1】52cm MiFFY巨型公仔（日本直送）$360

MiFFY精品推介【2】MiFFY造型記憶棉腰枕 $250／MiFFY暖手攬枕 $320

MiFFY精品推介【3】MiFFY日本製骨瓷餐具套裝 $320

（圖片來源：GoodieShopHK）

新店開張更將推出8大限定優惠，其中顧客作任何消費即免費送出100個限定福袋，福袋包括MiFFY口罩套各2個、小顏口罩2隻、MiFFY多用途磨砂密實袋1個、Dazzleslim高效保濕面膜1張，派完即止。更多MiFFY精品如下：

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另外，新店更推出多個精選MiFFY產品加購優惠，包括以H$5加購迷你磨砂密實袋、$20加購萬用收納盒或藍色防水碎花手提袋（原價$68）；$80更可入手柔軟防滑地墊（原價$148），難得劈價，MiFFY粉絲記得把握機會！

Goodie Shop專門店 詳情

地址：觀塘觀塘道創紀之城5期4樓17B號鋪

營業時間：11:00 - 21:00

