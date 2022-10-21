【壽司郎鑽石山】各位壽司郎粉絲注意！壽司郎今日（21日）宣布，將正式進駐打工仔雲集的地方——新蒲崗！新分店位置方便，距離鑽石山10分鐘距離，適合一眾打工仔中午或下班去醫肚。在附近的街坊及打工仔，即了解預計開幕時間及地址啦！

壽司郎預計明年初進駐新蒲崗！已有圍板 附地址+預計開幕日期

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新蒲崗新分店圍板（圖片來源：壽司郎）

壽司郎人氣旺盛，分店開幕消息源源不絕。繼早前宣布正式開幕的銅鑼灣店，以及將在今個秋天登場的馬鞍山店，壽司郎宣布，將在2023年初春進駐新蒲崗開店，選址位於新蒲崗Mikiki內，地理位置方便，距離鑽石山10分鐘距離；且附近不少工業區及商業中心，相信開幕後一眾打工仔及街坊又多個美食選擇。

（圖片來源：壽司郎）

壽司郎以往在開新分店時，均會推出$12「極上大吞拿魚腩」開幕期間限定優惠，相信今次亦有機會將此優惠帶到新蒲崗店。極上大吞拿魚腩作為人氣壽司單品，肉質幼嫩肥美，滿滿油脂甘香，有興趣的朋友可留意壽司郎的最新消息。

壽司郎 新蒲崗Mikiki店



地址：九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓110號舖

開幕日期：預計為2023年初春

