麥當勞新品脆雞巨無霸登場！推7大優惠券　買套餐送姜濤/Ian閃卡

【麥當勞優惠券】麥當勞推出全新脆雞巨無霸，使用優惠券，$33起就可以歎到！同時，麥當勞亦再推期間限定特飲甜品，及7大優惠券。使用麥當勞優惠券購買指定套餐，更會免費送姜濤、Ian等MIRROR成員的全新閃卡，各位粉絲不要錯過！

麥當勞推全新脆雞巨無霸！另推7大優惠券 買套餐送姜濤、Ian閃卡

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞由10月24日起，將會推出全新脆雞巨無霸（Big Mac），除了使用全新配方麵包，更配上脆雞及生菜、巨無霸醬、車打芝士及開胃酸瓜等配料，而使用麥當勞優惠券，$33起就可以食到，各位Big Mac迷怎可錯過！

（圖片來源：麥當勞）

同時，麥當勞亦推出7大優惠券，包括$42巨無霸餐配蘋果吉士批、$42脆雞巨無霸餐配蘋果吉士批、$73季前賽二人餐、$9蘋果吉士批、$15焦糖燉蛋味麥旋風等，可以優惠價歎到期間限定餐點及甜品。

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另外，使用麥當勞優惠券，購買巨無霸餐或脆雞巨無霸餐，即會免費送「季前賽籃神卡」！全套9款收藏卡將分為3個星期推出，有齊人氣男團MIRROR的成員姜濤、陳卓賢（Ian）、人氣男團ERROR的成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）等；而由10月25日起，使用麥當勞優惠券購買「季前賽二人餐」，即會免費送特別版姜濤及Ian閃卡1套（1套共2款），各位粉絲要留意了！

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由10月24日至11月6日，各位麥當勞及MIRROR的粉絲，於社交平台上參與小遊戲並挑戰「Big Mac麥麥食」，得分最高的50位用戶即可獲得，附有2位人氣成員簽名的限量版Big Mac籃球！

麥當勞App獨家優惠

優惠日期：2022年10月24日至10月30日



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券。

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。



麥當勞免費送「季前賽籃神卡」活動

活動日期：2022年10月24日起



*需使用麥當勞手機應用程式。

*需使用麥當勞優惠券購買指定麥當勞套餐。



麥當勞「Big Mac麥麥食」活動

活動日期：2022年10月25日起



*活動細則可到麥當勞官方社交平台了解。

