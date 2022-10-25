天文台開放日11月一連2日免費入場！即日起網上預約每人限4張門票

【天文台開放日2022】香港天文台將於11月舉行公眾開放日，屆時將設有展覽介紹天文台的工作，市民須於指定日期前在網上登記，每人最多可以領取4張門票，費用全免，即睇天文台開放日時間及登記方式！

天文台11月舉行實體開放日！即日起免費網上登記 每人最多4張門票

香港天文台開放日近年因疫情關係，移師至網上舉行，今年將會在11月26日及27日再度舉辦實體開放日，主題為今年世界氣象日的「早預警、早行動。水文氣象和氣候信息，助力防災減災」，鼓勵市民關注氣候變化帶來的極端天氣及風險，並盡早作出應對行動。

天文台今年11月重新舉辦實體開放日。（示意圖，資料圖片）

天文台開放日將設有展覽介紹天文台的工作，包括應用最新科技進行各項服務，如天氣預報、航空氣象、微氣候監測及幅射監測等。

天文台今年11月重新舉辦實體開放日。（示意圖，資料圖片）

有興趣參加開放日的市民，可以在11月8日中午12時前前往天文台網站，選好參觀時段及填寫個人資料後再確認，3個步驟即可完成預先登記程序！每人最多可以領取4張入場券，費用全免。

如果登記人數超過限額，將會以電腦抽籤形式處理。如成功獲取入場券，會在11月21日或之前透過電郵方式收到二維碼入場券。

位於彌敦道的天文台總部為香港法定古蹟，採用維多利亞建築風格，拱形窗戶和長廊設計別具異國風情。雖然位處鬧市之中，但是內部環境典雅幽靜，入內參觀時亦不妨多加留意！

天文台開放日2022

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

日期及入場時間：2022年11月26日及27日上午9時至下午5時（每日有6節參觀時段，每節參觀時間約1小時）

網上登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/

