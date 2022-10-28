免費優惠9大推介！免費咖啡、貝果、奶茶、富豪雪糕、參觀天文台

免費食、玩、搭車懶人包一次過睇！最新各大商店和機構都不斷推出免費優惠，當中包括有免費咖啡、奶茶、免費食貝果、富豪雪糕，甚至再有免費參觀天文台活動、深水埗配水庫增加免費自助導賞團時段，不過記得要留意優惠期至何時。

9大免費食玩/搭車！免費咖啡、貝果、奶茶、富豪雪糕、參觀天文台

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免費飲品

1. 便利店送咖啡

由10月26日起，7-11便利店一連7日共會送出77,000杯免費咖啡，包括燕麥奶咖啡、香芋椰子味鮮奶咖啡、香芋椰子味鮮奶、榛子鮮奶咖啡及朱古力泡沬咖啡！

換領方法請按以下連結：

2. 一連4星期免費派奶茶

由11月1日起至11月30日，一連4個星期，黑白淡奶將會於全港起過200間茶餐廳及派發點，免費派發港式奶茶及經典奶茶，數量有限，派完即止。

免費派奶茶詳情請按以下連結：

（圖片來源：黑白淡奶）

3. 連鎖Cafe全線分店一連5日飲品買一送一

連鎖Cafe推出「不給咖啡就搗蛋」限時飲品優惠，一連5日於全線分店推出超值優惠，購買任何飲品都可享有買一送一優惠，折後平均$15起，即可歎到咖啡、花茶、朱古力等，相當抵飲！

優惠日期及詳情請按以下連結：

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免費美食

4. 佐敦人氣Cafe免費送Bagel

佐敦一間Cafe最近推出免費送貝果，顧客只要買指定數量新品，即可以免費換領咖啡味貝果，優惠更包括以優惠價$6起換購貝果，機會難得，貝果迷不要錯過！顧客凡惠顧新品只要留起有關收據，就可以免費換購咖啡味貝果。

免費送Bagel優惠詳情請按以下連結：

5. 富豪雪糕車免費派軟雪糕

西灣河蘇豪東「SOHO east」將於10月29日至30日期間，指定時間及地點派雪糕，只要於現場完成3個簡單步驟，就換到富豪軟雪糕一杯。活動先到先得，有興趣就要留意喇！

3個簡單步驟詳情請按以下連結：

富豪雪糕車示意圖（圖片來源：富豪雪糕車）

6. 八月堂新店優惠牛角包買3送3

八天堂推出新店優惠，由10月28日起將會推出一連7日開幕優惠，包括買3送3優惠及買牛角包送飲品現金券，更可以試到獨家新品可頌鬆餅及宇治金時可頌。

新店地址及詳情請按以下連結：

免費入場

7. 天文台開放日11月一連2日免費入場

香港天文台將於11月舉行公眾開放日，屆時將設有展覽介紹天文台的工作，市民須於指定日期前在網上登記，每人最多可以領取4張門票，費用全免！

開放日期及登記方法詳情請按以下連結：

天文台今年11月重新舉辦實體開放日。（示意圖，資料圖片）

8. 免費參觀深水埗配水庫

深水埗配水庫預約再有新措施安排！早前已開放予公眾以導賞團形式參觀。水務署最新表示，推出自助形式語音導賞團時段，同時增加每團的人數名額，市民即日起可以報名參加，費用全免。

免費參觀深水埗配水庫詳情請按以下連結：

（圖片來源：古蹟辦文件）

免費搭車

9. 10月指定日期全港市民免費任搭電車

有中醫藥品牌將於10月舉辦免費電車乘車日，全港市民將可於當日無限次乘坐電車。不妨趁著假期，遊覽港島各區景點兼歎美食，來一趟悠閒的本地一日遊！

免費任搭電車日期請按以下連結：