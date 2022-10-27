近年兩餸飯舖頭盛行，周街不乏抵價飯盒愈做愈平，可謂造福一班街坊。最近灣仔又有新開兩餸飯插旗，不過選址在人氣兩餸飯店旁，每盒飯同樣賣$30，疑似打對檯搶客！兩店負責人接受《好食玩飛》採訪時均各有說法，其中一間更大爆與$25兩餸飯岱民有大淵源，實在耐人尋味。

灣仔$30兩餸飯價格戰！新店插旗開正隔離 舊店爆料:佢定價抄我哋

兩餸飯百花齊放，要突出重圍當以價格取勝，位於軒尼詩道最近就有2間兩餸飯店，疑似上演「價格戰」戲碼，其中新開業不久的「楚留香」，選址在區內廣為人知的「灣仔添飯餸」旁邊，同樣都賣$30兩餸飯，莫非如同荃灣$16燒味飯之戰般，來一個兩餸飯大戰？

（好食玩飛/香港01 攝）

「灣仔添飯餸」開業逾2個月：完全不擔心被搶客

灣仔區內坐落最少10間兩餸飯店，價格由$25至$36不等，是不少打工仔的糧尾恩物。其中「灣仔添飯餸」開業大概2個多月，就有不少街坊前往光顧，主打逾30款餸菜，兩餸飯每盒售價$30，店內亦會提供各款湯品、涼茶、糖水及特色小食等，不時都出現人龍。而近日店舖旁新開一間兩餸飯店「楚留香」，同樣標價$30，但「灣仔添飯餸」貌似不以為然。

灣仔添飯餸負責人林姐直言：「佢之前賣緊$38兩餸飯，係前日先減到$30，佢無生意我哋又排哂隊，佢先跟我哋價錢」。對於會否擔心被搶客，她笑言「完全不擔心」，「我哋呢度師傅全部做小炒、中菜做足幾十年，店舖餸菜出品都有保證」。

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廚房班底為「岱民」前員工 師傅嘆：有兩餸飯係反映經濟市道差

期間，她更大爆自己與店內其他廚師，均是人氣兩餸飯店「岱民」的前員工，惟與前老闆在生意營運上未能達成共識，不和下繼而離開。她續道：「之前灣仔岱民及西環都係由我打理，盡心盡力幫佢做起咗，但仍未能滿足對方要求，所以先決定過檔」，現時與一班師傅在新公司，會繼續出盡心力做好成品，笑指「依家係到好開心」。

同店廖師傅更大嘆「依家我哋係做緊唔正常嘅嘢」，直指市場數十年前已經有兩餸飯，現時突然流行，其實反映本港經濟市道差，人們才光顧較便宜的雙餸飯，繼而衍生出愈來愈多兩餸飯，「以為好好做，其實根本唔容易」。

「楚留香」開業一周無否認降價：並非惡性競爭

雖說做生意未必講究先來後到，不過同樣加入兩餸飯市場的「楚留香」，開業僅約一周，主打近30款餸菜，兩餸飯同樣賣$30，似乎亦加入價格戰場。對於有指原先定價更貴，負責人潘先生未有否認，他表示，兩餸飯的價格主要按照整體市場而定，需要應運而起，但強調「並非惡性競爭」。

他指出，做兩餸飯主要是因為市場上有需求，經濟市道低迷下，人們消費開支明顯「計過度過」，選址主要是源於舖位租金碰巧合適，而且店舖位置近車站人流頗多，但生意尚算可以。不過現時開張不久，他表示兩餸飯的份量、款式都會因應客人需求再作調節，未來都會繼續提供更多新鮮食材及選擇。

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對於2間兩餸飯打對檯，街坊李伯伯接受《好食玩飛》採訪時指，自己更喜歡光顧灣仔添飯餸，「呢間份量多好多，同樣價錢，另一間份量得好少」，認為更加抵食；至於同樣住附近的街坊譚女士則表示，新店餸菜款式未算好吸引，平時都買開前者，大讚款式多之餘，店員態度亦親切。不過都有上班族直言「岱民仲抵食」，大家又怎樣看呢？

灣仔添飯餸 詳情

地址：灣仔軒尼詩道173號

營業時間：09:00 - 21:00



楚留香美食 詳情

地址：灣仔軒尼詩道161號

營業時間：11:00 - 21:00

