全港專線小巴到站時間有得查！一App睇晒港鐵/巴士/電車到站時間
撰文：西米Lu
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運輸署宣布，專線小巴實時到站資訊系統已覆蓋所有專線小巴路線！由即日起，使用運輸署「香港出行易」應用程式，就可以免費查閱全港551條專線小巴路線的實時到站資訊，同時可以查閱巴士、港鐵、渡輪、電車等到站時間、路線、車資等，假日安排行程更加方便！
全港551條專線小巴到站時間有得查！一App睇晒港鐵/巴士/電車到站時間
運輸署昨日（27）表示，專線小巴實時到站資訊已覆蓋全港所有專線小巴路線！由即日起，市民只要透過運輸署流動應用程式「香港出行易」，就可以查閱全港551條專線小巴路線由總站開出、或抵達指定中途站的3個班次預計到站時間。
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專線小巴實時到站資訊自去年3月正式啟用，運輸署分6個階段推展至共453條專線小巴路線，由即日起已上載餘下98條路線的實時到站資訊，系統已覆蓋全港的所有專線小巴路線。
除了專線小巴，運輸署流動應用程式「香港出行易」可以查閱全港公共交通工具的路線資訊，包括巴士、港鐵、渡輪、電車等，方便市民出行時安排時間。
香港出行易可以查到甚麼交通工具到站時間？
可以查到巴士、港鐵、渡輪、電車、專線小巴等。
香港出行易除了看到到站時間，還可以查到甚麼？
路線、車資、假日交通安排等都可以查到。