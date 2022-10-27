深水埗配水庫加設自助導賞團時段！現時仲有位　附預約及申請方法

深水埗配水庫預約再有新措施安排！被列為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，早前已開放予公眾以導賞團形式參觀。水務署最新表示，推出自助形式語音導賞團時段，同時增加每團的人數名額，市民即日起可以報名參加，費用全免！

（最後更新日期：10月27日）

深水埗主教山配水庫推自助導賞團！10月起每團名額增設語音導賞

（圖片來源：民協深水埗區議員何啟明Facebook)

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早前深水埗主教山配水庫最早於去年12月中開放參觀，並推出深水埗主教山配水庫公眾導賞團，不過曾一度因疫情嚴重而停辨，及後於5月16日才重新復辦。水務署最新表示，署方於即日起接受報名，10月31日開團。

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深水埗主教山配水庫每團人數名額方面，水務署預料平日每日團數上限可增至6團，預計每天早上及下午分別舉辦2至3團，同時深水埗主教山配水庫每團人數名額增加至50至60人，假日可增加至8團，惟仍需要視乎疫情而定。

目前所見，深水埗配水庫導賞團仍有名額可以預約，不過主要都是星期一至五早上時間，如有興趣記得預約！

深水埗配水庫公眾導賞團早前重新開放後，每團名額一度增加至24人，隨著今次名額再度上調，相信會吸引更多市民前往。市民可以經「深水埗配水庫」網站專頁預約參加。參觀深水埗主教山配水庫活動以導賞團形式舉行，希望讓大家可以認識前深水埗主教山配水庫的歷史背景和欣賞其內部結構，從而提升公眾對水務歷史建築及文物保育的意識。

深水埗配水庫導賞團費用由政府承擔，市民費用全免。深水埗主教山配水庫導賞團每日出團，分為上、下午時段，並設個人及團體導賞團參觀時段，每次為時約90分鐘。參觀人士會由巴域街出發，步行上山至配水庫，到達後參觀配水庫內部、外部設計和建築結構，以及介紹九龍食水供應系統發展歷史等，大家可以親身了解深水埗配水庫。

深水埗主教山配水庫在2020年底水務署進行平整工程時被發現，估計巨型羅馬式地下蓄水池在戰前建成，已經有過百年歷史，獲古諮會通過列為一級歷史建築。

水務署表示，深水埗主教山配水庫現已完成臨時加固工程，包括加設地台通道、樓梯、玻璃頂蓋及照明系統，以確保安全。水務署助理署長鍾永基亦稱，參觀者進入配水庫後基本上可以自行參觀，雖然現場設有平台，但亦只作引導行程及遮蓋電線用途，參觀者甚至可以捉摸花崗石柱。

（圖片來源：古蹟辦文件）

主教山配水庫導賞團 詳情

重新開放日期：即日起

參觀方式：公眾導賞團（個人/團體申請）

自助語音導賞團（預計今年第4季推出）

報名方法：「深水埗配水庫」網站專頁預約、「政府一站通」預約（團體申請）

參觀時段前最少30分鐘前透過網上預約系統申請。預約系統會顯示自助導賞遊約2個月內可以接受預約的參觀時段，並會於每月的第1個工作日上午9時更新。



報名時間：即日起可在網上預約

報名網址： https://www.waterconservation.gov.hk/tc/ex-sspsr/

費用：免費

注意事項：所有參加者均須滿足「疫苗通行證」下當時適用的要求接種2019冠狀病毒病疫苗；申請者及其成員成功參與自助導賞遊後不得重複報名90天內的參觀活動。所有申請記錄最遲會於每月的第1個工作日上午6時30分前更新。

