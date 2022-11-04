迪士尼公主8大打卡位登陸荃灣！必影20米公主打卡牆+5米聖誕樹

荃灣商場迎來全新聖誕好去處2022，設有8大迪士尼公主及小動物打卡位，當中包括20米打卡牆、5米高巨型聖誕樹等，貝兒公主、灰姑娘、小鹿斑比等9位角色的身影，會穿梭在不同打卡位中等待粉絲，同場更設期間限定店，可以掃走超過250精品！

荃灣廣場聖誕好去處！迪士尼8大打卡位 20米打卡牆＋精品店

（圖片來源：荃灣廣場）

今個聖誕，迪士尼主題聖誕好去處「綠悠夢幻聖誕」將會登陸荃灣廣場，以迪士尼公主與小動物好友的森林茶會派對為主題，迎接9大迪士尼人氣角色，包括貝兒公主、灰姑娘、白雪公主、長髮公主、富貴貓（Marie）、小鹿斑比、小飛象等，於戶外及戶內共8大打卡裝置中等待粉絲共渡聖誕！

（圖片來源：荃灣廣場）

荃灣廣場聖誕好去處「綠悠夢幻聖誕」，將會於11月18日起登場，戶內外共設8大必影打卡位，當中必不可錯過20米長的打卡牆「公主叢林派對」、5米高的巨型聖誕樹、迪士尼公主聖誕球拱門等，各個打卡位夢幻感十足，浪漫又華麗！

同場更設有「綠悠夢幻聖誕」期間限定店，匯聚超過250款迪士尼精品，亦會獨家發售「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及迪士尼聖誕綠色植物等，迪士尼粉絲必不可錯過！

（圖片來源：荃灣廣場）

荃灣廣場「綠悠夢幻聖誕」

日期：2022年11月18日至2023年1月2日

地址：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN

時間：10:30-22:00

