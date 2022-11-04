灣仔聖誕好去處登場！全港最大耀眼Disco鏡面球　大玩70年代風情

灣仔聖誕好去處2022登場，正式登陸利東街，全港最巨型耀眼Disco鏡面球，直徑足足有7米，重現復古的士高經典，好有70年代風情之餘，配合舞台燈光設計，不斷閃爍更好有節日燈光效果，絕對是今個聖誕的打卡好去處！

灣仔利東街聖誕好去處登場！全港最大耀眼Disco鏡面球 回到70年代風情

聖誕節即將來臨，由11月17日起，灣仔利東街將會搖身一變，化身大型復古經典的士高 （Disco）——「LTA CHRISTMAS DISCO: Glitz n' Glam Party」，一路播放70及80年代經典舞曲，整條利東街林蔭大道上空，更換上70年代最典型的亮片裝飾，讓到場朋友可以沈醉於氣氛當中。

（圖片來源：利東街）

必打卡7米直徑巨型鏡面球，懸掛於中庭廣場，由超過2000塊鏡面組成，頂部更配上聖誕裝飾，配合舞台燈光設計，不斷閃爍，帶出節日燈光效果，絕對是港島聖誕好去處之一！

由11月17日起，灣仔利東街每晚6時至9時30分期間，每半小時就會舉行「Disco Fever」時段，播放出多首Disco舞曲及聖誕流行曲，配以舞台燈光特效，大家可以在場地盡情舞動，將身體融入節奏。

（圖片來源：利東街）

為向70年代歌舞電影《週末狂熱》(Saturday Night Fever)致敬，利東街更推出特別活動，邀請民眾模仿尊特拉華達在電影中的經典Disco姿勢拍照，或自創舞蹈並拍成影片，上載到社交媒體Facebook或Instagram上，並加上#LTAXMAS，就有機會獲得價值$100的利東街餐飲及購物現金折扣券，每週有3名幸運兒獲得獎品。

「LTA CHRISTMAS DISCO: Glitz n' Glam Party」

地址：灣仔利東街

日期：11月17日起

