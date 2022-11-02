紅磡地膽力推平價串燒宵夜！老店美味佳究竟好唔好味？有一款必食

紅磡宵夜推介！紅磡串燒店林立，有串噹噹、川味香、德利美食等等排排開，話是串燒聖地，相信無人有異議。其中有間串燒叫美味佳，開業多年CP值仍然稱得上數一數二，更有「讀Poly必食」及「住紅磡必知」等等銜頭，可謂無人不知。



記者今次繼續發掘紅磡「有咩好食」，今次為宵夜篇，推介紅磡宵夜，來到這間久負盛名的美味佳，與大家一齊試試究竟有什麼必食單品吧！

【紅磡宵夜推介】紅磡地膽力推串燒宵夜！多年老店美味佳究竟好唔好味？有一款必食

美味佳位於紅磡寶其利街，在紅磡區開業多年打下根基，是紅磡區無人不知的「串燒名店」，更是相鄰的理工大學學生們宵夜時段的寵兒，日日排長龍，巔峰時期等成粒鐘都未必有位坐。如今紅磡串燒百花齊放，作為老地膽，平時行過總覺得生意不比從前，但一班老顧客們仍然駱驛不絕。

記者平日幫襯美味佳，人數貌似不算多，不過一檯接一檯，都仍算旺場。（陳俊堯 攝）

記者一向鍾意食宵夜，同區的串噹噹便是當中至愛，但無論如何，心中還是有美味佳一席位，這就要談談它的串燒了。平時食慣川式串燒，孜然粉及辣椒味道刺激味蕾固然夠吸引，但美味佳卻未有跟風改調味，菜單上有四十多款串燒，烤製串燒時仍會塗上適量蜜糖，入口時略帶甜味，爆發出港式情懷。

其中雞軟骨最能夠食出風味——日式串燒烤鹽香提味，川式串燒則加上孜然粉吊味，而美味佳在烤時塗上蜜糖，靠得外焦內脆，入口略帶甜香。豬頸肉亦然，塗上蜜糖後的外表晶瑩閃亮，入口仍能食到肉脂香味。

司華力腸、麻吉燒、牛肉丸等加工食物，亦是港式串燒的精粹。經過烤制後，外皮脆口，灑上調味粉後入口惹味，同樣稍微塗上蜜糖，讓口味更多層次。當中必食麻吉燒，外皮鹹鹹甜甜，中央的小年糕經過高溫烤熱，咬入口中黏口煙韌。

談到串燒必食的燒茄子，配以蒜頭、蔥等配菜調味，味道更吸引，不過美味佳的燒茄子實在略嫌不夠配菜，味道不夠惹口。或許人流過多，時間所限，當日上桌的燒茄子未收水，中間略嫌濕潤。燒燒賣亦同理，或許未有足夠時間，四面受熱不均勻，部份燒得金黃，部份則仍能清晰見到整片白色魚肉。

作為「串燒名店」，不少港人去到就會隨手點滿一桌串燒，但千萬不要錯過蛋炒腸粉。作為曾陪伴記者度過無數寂寞深夜的菜式，腸粉滾油落鑊，接近熟時再加入蛋漿，腸粉黏滿薄薄一層蛋漿，上碟後加上甜醬等調味料，入口口感先脆後軟，甜中帶鹹，滿口蛋香。可惜記者當日食到那份蛋炒腸粉，就略顯蛋雞漿不夠均勻，略微失色。

那麼究竟美味佳能否稱得上「串燒名店」呢？作為一間開業多年的串燒店，至今能夠秉承製法，在紅磡眾多串燒店中獨樹一格，能否擔上此名頭，相信大家心中已有答案。

無疑，美味佳水準好飄忽，比起身旁女友更難捉摸，串燒食物受到火候影響、廚師調味輕重等影響，每次上碟無法做到一式一樣，或許這正是食串燒的魅力所在，記者認為無損其風評，仍是值得一試的串燒宵夜之一！

美味佳 地址及營業時間

地址：紅磡寶其利街2號

時間：11:00至02:00（星期五、六至3:30）

