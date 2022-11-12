荃灣cafe｜新開自然光Cafe！甜品超有創意又好味　仲有日式家庭菜

荃灣Cafe再開一間！在深水埗起家的日式甜品咖啡店 Minimal迷你毛，裝潢以簡約風為主，早已成為很多深水埗打卡熱點！今年殺入荃灣開設新分店，與深水埗一樣同樣設有高採光度。新店主打日式料理，還有多款自家製菜式，包括有雞軟骨丸、蜜柑芝士撻配柚子山椒雪芭、海鹽焦糖咖啡等！

荃灣cafe｜新開自然風Cafe KaBaNe！甜品超好味 仲有日式家庭料理

Minimal迷你毛與荃灣南豐紗廠開設新店，取名KaBaNe，有細小的羽毛之意！新店與深水埗一樣同樣設有高採光度，而且樓底很高，空間感十足。不同的是，新店採用木系裝潢，室內設有綠色植物，略帶熱帶雨林風。

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荃灣Cafe KaBaNe主打日式家庭料理，擺盤以多個精緻日式小碟呈上，配上和風器皿裝載，賣相精緻吸引。日式定食包括多款意粉、燴飯，值得一提的是自家製的雞軟骨丸，喜歡雞軟骨的朋友一定要來試試。

而甜品方面，就有最新推出的蜜柑芝士撻配上自家製山椒柚子雪葩（$72），蜜柑皮中和了芝士撻的膩感，同時芝士撻上有薄薄一層焦糖，吃起來有多重口感，再配以自家製山椒柚子雪葩，沒有雪糕那麼肥，有陣陣柚子的清新和清香，不過就吃不出山椒的味道，而且上菜後要趕快吃完，不然會很快融化。

而喜歡咖啡的朋友們，在享受甜品之餘，亦要配上一杯海鹽焦糖咖啡（$45 熱飲），特別一提，焦糖醬也是KaBaNe自家製！

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週末經過南豐紗廠，不妨過來KaBaNe做下偽文青打下卡，過一個悠閒寧靜的下午。

KoBaNe by Minimal

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓103鋪

營業時間：11:00-19:00 （星期一至五）；10:30-20:30（週末及公眾假期）

