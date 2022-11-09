臨近聖誕，全新青衣聖誕好去處現身，開設全新「聖誕遊樂園」，有勞蘇、加菲貓、小飛象等卡通人物，以Q版造型進駐會場，得意摩天輪、小城堡、馬戲團等等候大家前來打卡，現場更有期間限定玩具展覽，可以順手買到聖誕禮物，絕對是聖誕不能錯過的好去處之一！

青衣聖誕好去處！勞蘇/加菲貓/小飛象打卡位+期間限定玩具展覽

今個聖誕節，青衣城以「聖誕遊樂園」為題換上新裝，以粉紅色作主調，卡通人物如勞蘇、加菲貓、小飛象及小老鼠好友Timothy齊齊現身，現場有嘉年華、馬戲團表演、禮物摩天輪、入甜點遊樂場等區域，現場必打卡6.5米高的夢幻燈塔，到場不可錯過！

（圖片來源：青衣城）

甜品隧道內更設有期間限定玩具展覽，另外還可以到雪糕魔法鏡拍照留念，有聖誕氣氛同時，更可以順手買到聖誕禮物回家！

港鐵旗下其他商場亦搖身一變成為聖誕好去處，德福廣場找來多個經典日本機械人角色進駐「聖誕機械工場」；The LOHAS康城則變身「正義英雄基地」，有Marvel英雄、機動奧特曼、宇宙騎士利刃等登場；PopCorn則更加貼地，包括慢星球人阿Pi、BURGER KUN等8大本地原創角色進駐，香港人必撐！

PopCorn

德福廣場

The LOHAS