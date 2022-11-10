Rosewood扒房任點任食Brunch！任食生蠔/海膽魔鬼蛋　再歎安格斯

Rosewood扒房Brunch任點任食！Rosewood酒店扒房「Henry」最近推出全新任點任食週末Brunch放題，可以無限任食生蠔、日本海膽魔鬼蛋、虎蝦等，更可歎到招牌黑安格斯牛柳、煙燻啤酒烤春雞等主菜，份量十足又可以輕鬆回本，一班朋友去聚餐是不錯的選擇！

Rosewood扒房Brunch任點任食！任食生蠔/海膽魔鬼蛋 再歎安格斯

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香港瑰麗酒店Rosewood Hotels（下稱Rosewood酒店）的餐廳向來極受歡迎，最近Rosewood酒店扒房「Henry」推出全新週末早午餐放題套餐（Brunch），逢星期六及日供應，可以任食6款前菜、自選1款主菜及甜品，比晚市定價便宜近半，相當抵食。

（圖片來源：Henry Grill HK）

Rosewood酒店扒房「Henry」全新週末早午餐放題套餐「The Weekend Feast」，定價為每位$798。Rosewood扒房Brunch套餐有6款可以無限任點任食的前菜，包括生蠔、日本海膽魔鬼蛋、虎蝦、招牌田園沙律、烤牛骨髓及南瓜濃湯，當中不少款式都是回本之選，怎可錯過！

Rosewood扒房Brunch自選主菜可選煙燻啤酒烤春雞、招牌芝士漢堡、黑安格斯牛柳、香料調味飯配波士頓龍蝦、珍寶蟹、炸蠔及鵝肝、黑安格肉眼扒（另外$200）或燒烤拼盤（另加$100）。配菜方面則可選大蒜薯蓉、香菇配香料煙燻牛肉、烤西蘭花配巴馬臣芝士拌烤檸檬或炸薯條。

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Rosewood扒房Brunch甜品方面則可選酸甜解膩的菠蘿蛋糕配小荳蔻戚風蛋糕、香甜的杏仁奶凍配士多啤梨、開心果蛋白脆餅、烤杏仁及羅勒，以及招牌粟米新地，為整頓大餐畫上完美句點。

Rosewood扒房Brunch週末早午餐放題套餐「The Weekend Feast」

日期：即日起至另行通知

時間：逢星期六及日12:00-15:00

地點：Henry

餐牌：https://www.rosewoodhotels.com/content/dam/rosewoodhotels/property/hong-kong/en/documents/dining/rwhkg-henry-weekend-feast-menu-21-oct-2022.pdf



Rosewood酒店扒房「Henry」

地址：九龍尖沙咀區梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

電話：3891 8732

