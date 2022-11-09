再見螢火蟲水果糖停產！母公司佐久間製菓開業百載3原因須停業

《再見螢火蟲》電影中出場的「佐久間水果糖」，拿上手上鏘鏘作響的鐵罐，以及罐內絕無水分的糖粉，相信都是港人們的集體回憶。然而其生產商「佐久間製菓」即將在明年初停止營業，意味著陪伴孩童們走過144個年頭的「活化石」即將消失。

再見螢火蟲佐久間水果糖停產！母公司佐久間製菓因3原因停止生產

據日本《每日新聞》報道，開業已114年的日本糖果公司「佐久間製菓」，將於2023年1月20日停業，意味著從日本戰前便已經廣受歡迎的「佐久間水果糖」亦將停產。

（圖片來源：佐久間製菓官網）

「佐久間製菓」開業逾一世紀，曾歷經第二次世界大戰，當時工廠受到戰火波及，大批生產設備損壞，加上缺乏砂糖等原物料，導致工廠一度停業，幸好於1948年起重新運作，逐漸打響知名度，「佐久間水果糖」便是該公司最廣為人知的商品。

（圖片來源：淘寶）

吉卜力工作室於1988年推出的動畫電影《再見螢火蟲》內，亦曾出現過「佐久間水果糖」的蹤影。劇情內，妹妹節子拿著一盒「佐久間水果糖」，與哥哥相依為命，一齊躲避戰火，悲慘劇情賺人熱淚。當中劇情或許令不少人對「佐久間水果糖」產生了童年陰影，仍無疑讓「佐久間水果糖」再創高峰，亦被不少港人暱稱為「再見螢火蟲隻糖」。

（圖片來源：《再見螢火蟲》劇照）

妹妹「節子」拿著一盒水果糖，與哥哥相依為命躲避戰火，快吃完的時候，甚至摻著水喝，淡淡糖水成為孩童在殘酷戰爭下最大的安慰，悲慘劇情相當催淚，也幫助產品再創高峰。

（圖片來源：《再見螢火蟲》劇照）

收到疫情衝擊、原材料物價上漲、新興糖果競爭等影響，「佐久間製菓」近年業績屢受影響。截至2021年9月的財政年度，已錄得超過1億日圓赤字。「佐久間製菓」無奈下宣布於2023年初停業，為這項傳奇畫上一個句號。