名錶勞力士（Rolex）腕錶的官方售價每年上調，令向來一錶難求勞力士，變得更為搶手。不過近日有網民分享，在日本成功以原價入手心水勞力士的3大方式，以現時日圓匯率計算，比香港平約2萬元！

日本買勞力士分分鐘比香港平2萬！3招提升原價「買勞」成功率

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（圖片來源：勞力士）

世界名錶「勞力士」（Rolex），所推出的多個王牌熱賣系列都一錶難求，如「精鋼版Daytona」，自2016年推出後便一直缺貨，而「AIR-KING」定價較親民，深受歡迎。官方近年亦不斷提升多款人氣腕錶的定價，令二手市場的炒價日創新高。

不過，有網民早前於PPT上，分享自己在日本購買「Datejust」腕錶的經歷，指自己憑3招，就成功以原價入手心水腕錶。事主指自己以原價——110萬6千日圓，入手勞力士銀灰面「Datejust」，以日圓兌港幣匯率，只需約$57,523，比香港售價平約2萬！

網民分享的3招如下：

【1】向專門店職員分享哪一種款式較好看或表達心水款式，而不要直接說想要購入的款式

【2】穿著需以得宜莊重為主

【3】連同親朋好友一同前往，予以一家人去買錶送禮之感



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除了上述網民的分享外，其實現時日圓匯率持續位於低水平，以每百日圓只需約港幣$5.2至$5.4計算，即使在日本代理商等渠道購買勞力士，仍可比在香港買平不少。以香港定價$113,000的Daytona為例，在日本購入只需約9萬港幣，相對實惠不少。有興趣入手勞力士的朋友，不妨參考一下！