日本政府擬將消費稅由10%加至15%！日本首相透露最快這年開始加稅

日本消費稅或再上調！日本首相岸田文雄日前表示，面對日本近年日益嚴重的經濟壓力，日本國內的消費稅需要在2030年或以前，由現在的10%上調至15%，透露最快將於這1年開始推行，三不五時去日本旅行的朋友要留意了！

日本消費稅擬由10%加至15%！日本首相透露最快這年開始加稅

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（圖片來源：Unsplash/jezael-melgoza）

綜合日媒報道，日本首相岸田文雄於10月26日舉行的「政府稅制調査會」中表示，日本現時的經濟情況並不樂觀，「如保持現時10%的消費稅，日本的經濟將會無法維持下去」，並回應指日本消費稅必須於2030年或以上提升至15%。

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岸田文雄續說明，日本消費稅的上調藍圖，將由今年開始進行討論，最快將於2023年末的「稅制改革大綱」作出結論，期望最快能於2024年10月起，將日本國內消費稅由現時的10%上調至15%。同時，岸田文雄亦指出，如想改善並恢復日本的經濟，消費稅有需要上升至20至25%的水平，惟就現時情況來看，暫先上調至15%是合理的數字。

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日本國內消費稅的上調，意味著大家去日本旅行時，不論是購物或是用餐，都需要花費更多金錢於稅金上。想趁平去多幾次日本旅行的朋友，可能要把握時間，於2024年10月前去玩了！