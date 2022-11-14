香港4大Outlet商場推介　3折起買手袋、運動鞋！ToryBurch/Prada

香港都有4大Outlet商場！想購買最抵的折扣商品，不少人定會選擇去香港Outlet商場！本文將推介香港4大名牌Outlet商場，包括為人熟悉的東薈城名店倉、佛羅倫斯小鎮Outlet、杏花新城Outlet及海怡半島Outlet，涵蓋各大知名品牌如Prada、ToryBurch、Nike、Adidas等，部分商品價格較比市面平超多，低至3折發售！

香港Outlet 4大推介！3折起買手袋、運動鞋 ToryBurch/Prada

香港Outlet商場【1】東薈城名店倉 Outlet

第1個推介的香港Outlet商場是東薈城名店倉，為香港人氣大型名店折扣商場，匯集超過150個著名品牌，集合各類名牌手袋、手錶、首飾等，其中包括Burberry、Chloé、Coach、Furla、Kate Spade、Michael Kors 、Calvin Klein Jeans等，各品牌不時都會推出折上折優惠，價錢較官方店便宜數倍！

此外，更有各大運動及潮流品牌，包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、VANS、FILA、Dickies等，時尚商品一應俱全！至於人氣必逛的cdf Beauty，為大型市內免稅美妝店，雲集超過45個國際知名品牌的美妝及護膚品，不時更會提供優惠。

香港Outlet商場｜東薈城名店倉（Citygate Outlets）

地址：香港大嶼山東涌達東路18-20號

營業時間：10:00 - 22:00

前往方法：港鐵東涌線至東涌站（C出口），前往東薈城名店倉



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香港Outlet商場【2】佛羅倫斯小鎮 Outlet

第2個介紹的香港Outlet商場為佛羅倫斯小鎮（Florentia Village）Outlet，匯集大量國際知名奢侈品牌，並會提供不同超抵折扣，涵蓋各大意大利、法國等一線品牌商品，包括Prada、Valentino、Burberry、Balenciaga、Versace、Armani等；亦有人氣手袋品牌Tory Burch、Furla、Kate spade等。當中Bottega Veneta及Tod's，更是佛羅倫斯小鎮Outlet獨家品牌， 非常難得！

其中Prada Outlet更是佛羅倫斯小鎮Outlet主打品牌之一，不但會提供相對較新款式，同時亦有副線品牌Miu Miu商品，部分品牌如Tory Burch更不時推出優惠低至3折，有時買滿指定金額更會提供額外折扣，可以減價數百元，十分抵買。

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美妝護膚方面，The Cosmetics Company Store早前更進駐香港佛羅倫斯小鎮，由即日起至11月14日，更推出精選貨品低至6折起優惠，包括Estée Lauder、Jo Malone London、Tom Ford Beauty、La Mer等多個國際護膚品品牌，大家把握機會入手。

香港Outlet商場｜佛羅倫斯小鎮（Florentia Village ）

地址：香港新界葵涌葵昌路100號

營業時間：

星期一至五｜10:00 - 19:00

週末及公眾假期｜10:30 - 19:30

交通：港鐵荃灣綫葵興地鐵站E出口，前往佛羅倫斯小鎮



香港Outlet商場【3】杏花新城

杏花新城被喻為是全港最大型、且運動品牌最多Outlet，商場內提供超過30個人氣運動品牌專門店，包括Nike、adidas、New Balance、Puma等，其中Nike Factory store更是全港最大間，不少運用迷都會特意到此購買各款運用服裝及波鞋！

此外，商場內的Under Armour outlet、Ipanema更是全港獨家店鋪。每間品牌店均會提供不同折扣及優惠，大部分商品均以低至3折起發售，大家若想入手記得事先查詢清楚折扣詳情！

香港Outlet商場｜杏花新城（Paradise Mall）

地址：柴灣盛泰道100號

營業時間：上午6時至凌晨12時

交通：港鐵港島綫杏花邨站A1及A2出口，前往杏花新城



香港Outlet商場【4】海怡半島Outlet

海怡半島新海怡廣場坐落於鴨脷洲，樓高25層，雖然位置相對偏僻，不過雲集100間商店，品牌款式齊全，包括Gucci、Buberry、Loewe、Armani、Giorgio、Saint Laurent （YSL）、Marc Jacobs、Max Mara、Moschino等國際知名奢侈品牌；其中Lane Crawford更於商場設有Outlet店，涵蓋手袋、服飾、鞋款，想添置新裝記得留意！

香港Outlet商場｜新海怡廣場

地址：香港鴨脷洲利榮街2號

營業時間：10:00 - 19:00

交通：港鐵海怡半島站C出口，步行約15分鐘前往新怡廣場

