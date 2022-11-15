消委會網上預訂3大中伏案例！主題公園門票買完用唔到　附3大建議

消委會網上平台預訂3大中伏案例！網上預訂娛樂消閒活動普及，不過最新一期消委會《選擇》月刊指出，原來透過網上平台預訂買門票、參加活動等容易中伏，亦有個案指出，購買主題樂園門票後才被告知不能使用。消委會分享3大個案，提醒大家網上預訂的「魔鬼細節」！

消委會網上平台預訂3大中伏案例！演唱會門票欠透明、樂園門票買完用唔到

消委會於2022年11月發布《選擇》月刊第553期，其中就網上平台預訂活動撰寫文章，指網上平台預訂各種娛樂消閒活動的消費模式相當普及，部分可讓消費者以積分兌換門票，方便易用之餘，選擇亦多元化。但正所謂魔鬼在細節，消委會分享3大網購中伏個案，提醒市民要留意以下情況，以被相關銷售手法誤導。

（圖片來源：Unsplash@rupixen）

網上平台中伏個案【1】以兌換音樂會門票催谷積分銷售 但限額欠透明

消委會於《選擇》月刊分享個案，指有投訴人在某公司網上訂購平台，花費$4,800購買積分以換領音樂會門票。 雖然平台社交媒體上，有消費者查詢可供換領門票數量不獲回覆，惟投訴人見該平台直至換領開始前一日，仍以音樂會門票作招徠，因此相信平台應有一定數量門票供消費者兌換。

然而，投訴人在開放換領日按時進入活動連結，系統卻顯示門票已兌換完畢，公司平台其後表示，可供換領的門票只有約200套，投訴人不滿公司平台未有事先公布可供換領門票的數目，並質疑期間賣出的積分數目，明顯超出可提供兌換門票，但仍然宣傳催谷，或涉不良銷售手法。

公司平台表示，投訴人於第二輪的門票換領活動中，已成功換領2張門票，惟投訴人指出第二輪換領的門票屬位置較後的C或D區門票，所需積分亦較少，因此要求平台就剩餘的積分作退款。惟公司平台回覆指，積分增值的頁面已列明積分「不可取消」，因此拒絕作出退款，並表示投訴人可將積分用於兌換商品、折扣劵及於下次消費中抵消繳費金額。

（圖片來源：Unsplash）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

網上平台中伏個案【2】報名跑步活動近一年 舉辦日期一改再改欠交代

投訴人於2021年11月經某公司平台報名，參加一個以卡通人物為主題的跑步活動，活動原定於今年1月中旬舉行，惟受疫情影響，延期至4月中旬舉行。主辦單位指參加者可選擇退款或保留活動名額，投訴人選擇後者，但主辦單位卻於活動舉行前一個月表示需再度延期。隨後投訴人未有收到主辦單位進一步消息，因此嘗試與主辦單位聯絡，惟沒有收到回覆。

公司平台回覆指，其角色僅為提供網絡報名服務，活動統籌及策劃皆由主辦單位全權負責，平台無法干預。主辦單位則表示，活動所有安排均需獲版權方批准後方可發布，活動能否如期舉行亦受如場地預訂、氣候、疫情及政府審批等多個因素影響，無奈下只能再三延期。而主辦單位選手包一般會於活動前一至兩星期派發，但公司會應要求與版權方磋商，可否先派發選手包或退款，並期望8月內可通知客戶。

然而，主辦單位於8月仍然音訊全無，直至10月才宣布客戶可先領取選手包和加送的特別禮品，並保留參加名額，或於兩星期內申請退款。消委會認為，若因應無法預視的突發事件，如疫情令活動需要延期可以理解，惟主辨單位多次未有適時向參加者交代最新安排，更沒有回覆參加者的查詢，情況並不理想。

（圖片來源：Unsplash）

網上平台中伏個案【3】按平台推薦購買活動方案 屬「不適用日子」致無法使用

投訴人經某公司平台購買主題公園門票，先揀選使用日期為11月27日，平台隨後推薦了數個方案供選擇，投訴人選購了合適優惠方案，收到訂單確認通知後，核對資料均正確無誤。惟投訴人當日持票入場時，卻被主題公園職員告知門票無法使用，因門票條款已列明不適用於逢星期二、公園休園日及特定日期。為繼續行程，投訴人即場另購門票入場。

及後，投訴人嘗試向平台申請退款，但平台以條款「已列明適用日期」為由，拒絕退款。投訴人認為訂購時早已揀選使用日期，平台既不應推薦不適用於該日期的方案，亦不應讓消費者完成交易。

公司平台回覆指，方案詳情已列明門票可於有效期內任何一天使用，除部分日子不適用，而當中已列明11月27日，但理解顧客不能使用門票的心情並基於服務顧客的宗旨，與供應商爭取下，安排全額退款。

示意圖，非涉事公園（資料圖片）

就上述個案情況，消委會提出4大建議予消費者：

【1】消費者於預訂平台推薦的產品或服務時，務必細閱使用限制，例如門票的使用期限、不可使用的日期、使用前是否需另行與提供服務的商戶預約、商戶會否另收服務費及戶外活動安排會否受天氣影響和相關安排等。

【2】不時留意門票相關的資訊，特別是提供商的聯絡資料，和是否設有非辦公時間的緊急聯絡方法。

【3】部分大型活動有條款列明，因應疫情和相關的政府政策，不排除更改活動模式，例如將跑步活動改為「線上跑」。消費者於報名前宜慎重考慮是否接受更改後的模式、是否設有退款選項，以至如何發放紀念品等。

【4】提供娛樂服務預訂的平台，可能同時是香港註冊的持牌旅行代理商，消費者可於旅遊業監管局（旅監局）的網頁查核平台是否註冊旅行代理商。如涉及註冊旅行代理商的投訴，亦可聯絡旅監局以作跟進。