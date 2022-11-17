UNIQLO優惠$19起！今次超過360款男女裝商品都有減價，當中有T恤、恤衫、牛仔褲、連身長短裙，更涵蓋不少秋冬季外套、羽絨大衣等，當中多款T恤最平只需$19就可入手，大家可趁今次UNIQLO優惠添置新服飾！

UNIQLO優惠$19起！逾360款秋冬服飾劈價 T恤/外套/連身裙統統有

人氣服飾品牌UNIQLO最近再推秋冬服飾優惠，下週天氣開始轉涼，當然是大手掃貨的好時機。由即日起，UNIQLO超過360款男女裝、童裝商品減至$19起，當中有T恤、恤衫、牛仔褲、連身裙、冬天服飾有外套、羽絨、衛衣、毛毯等，統統都有份。

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（圖片來源：UNIQLO）

人氣女裝童裝單品劈價低至$19！

UNIQLO女裝減價優惠，包括秋冬必備羽絨背心、衛衣、直腳長褲、外套大衣等，最平只需要$19就可入手，另外還有童裝衛衣、保暖內衣都只是$59起，超抵買！

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另外還有超人氣馬華V領背心，無論襯長袖或是連衣裙都可輕鬆搭配，現時減價低至66折，原價$149，折後$99就可入手！

男士UNIQLO優惠逾180款都有減價

男裝方面，超過180款進行減價，種類亦涵蓋了夏季及秋冬服裝，有襪子、T恤、恤衫、牛仔褲、衛衣等。當中連帽衛衣劈價劈特別多，由原價$399減至$199。

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另外天氣轉涼，還有家居必備的毛氈都有減價！雙人HEATTECH 毛毯原價$499，劈價優惠低至4折，$199就可以買到！

UNIQLO優惠

日期：即日起至另行通知

地點：UNIQLO門市及網店

