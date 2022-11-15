餐廳優惠2022｜雞煲翅火鍋懷舊日式居酒屋　半價優惠3推介$100起

日本通關，不少市民已經急不及待飛一轉「鄉下」，未能成行的，身在香港其實一樣可以參加「偽旅行」，享受美食抑制一下外遊的衝動！「01空間」獨家推出昭和懷舊居酒屋體驗半價優惠，讓你猶如置身當地懷舊居酒屋與朋友暢飲，喜歡享受美食的市民亦不可錯過其他餐廳優惠，不妨趁這個周末周日，相約三五知己度過一個歡樂的晚上。



簡約昭和風格日式居酒屋 獨家半價體驗

在日本要感受濃厚的地道氣氛，最好是到居酒屋，日式居酒屋在香港有不少，但要真正體驗傳統的風格可到中環塩SHIO，以日式昭和風為主題的居酒屋塩，懷舊的設計加上泛黃的燈光，身處其中猶如時光倒流，就連店內的餐桌木椅，都是取自舊木船而設，例如大塊船木外皮作牆壁，中心部分作樑柱和地板，木質最細緻的部分則切割出條形砌成窗框等，到處都成了打卡熱點。「01空間」現推出獨家優惠，可以半價入手$1000及$200優惠券。**立即登入「01空間」了解更多及購買優惠券**

按圖看中環昭和懷舊居酒屋體驗詳情：

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中環昭和懷舊居酒屋體驗

$200現金券

「01空間」優惠價：$100（半價）



$1000現金券

「01空間」優惠價：$500（半價）



港式雞煲翅 「圍爐」滋味火鍋

香港人喜歡打邊爐，食材新鮮美味不在話下，最重要可以約齊好友「圍爐」暢飲吹水。豐儉由人，想吃得豐富的，推介尖沙咀城寨煲皇，現推出二人城寨雞煲翅套餐，除了招牌龍鳳雞煲翅，更有牛胸爽、美國穀飼肥牛、日本黑豚肉、自家製新鮮三寶丸等火鍋配料。想再豪啲？就不可錯過升級海鮮套餐，兩款美味小食再配上脆鯇骨腩或生串大海蝦，保證你大飽口福，食得盡情。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看2人城寨龍鳳雞煲翅 / 升級海鮮火鍋套餐：

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2人城寨龍鳳雞煲翅 / 升級海鮮火鍋套餐

「01空間」優惠價：$698起（原價$1,082）



創新海派粵菜 冰鎮鮑魚茶薰乳鴿海皇翅

中國地大脈博，由於地理和氣候不同，衍生出「中國八大菜系」。其中粵菜以用料上乘和展現食材原汁原味為特點，令無數食客鍾情於粵菜的味道。銅鑼灣粵菜餐廳南海二號推出了「海派粵菜半價套餐」，以高級海鮮菜式作為主打，嚴選最新鮮及上等食材，以烘烤、清蒸、燜燉的方法，創作出不同菜餚，包括了冰鎮鮑魚、燕窩海皇翅、金榜醬煮大蝦、茶薰乳鴿等，款款創新吸引。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看海派粵菜半價套餐詳情：

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海派粵菜半價套餐

「01空間」優惠價：$440+10%（原價$880+10%）

