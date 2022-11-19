記者實試太子爆紅獵奇燒賣！麻辣極出色　朱古力花生係人生第9味

太子一間點心店最近推出20款不同口味的燒賣，憑籍口味配搭創新又獵奇而爆紅！燒賣迷記者身先士卒，實試了當中8款口味，麻辣味又麻又香，芝士蘋果味真的有蘋果粒、朱古力花生味令人提早見到人生走馬燈等，每一粒入口都如打開潘朵拉盒子般，即睇真實食評！

記者實試太子徐記廚房爆紅獵奇燒賣！麻辣極出色 朱古力花生係人生第9味

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太子點心專門店「徐記廚房點心」，最近推出20款創新口味的燒賣，當中不少口味令人難以想像其入口味道，在網上引起極大迴響！作為燒迷的記者就決定親身去試試，一嚐這些創新燒賣的滋味！

（好食玩飛攝）

徐記廚房點心的20款燒賣分為不同套餐出售，包括自由揀（20款中自選4粒，$48）、燒賣派對（指定口味共8粒，$88）、燒賣阿媽家姐（由廚師安排4款，$40）及燒賣共和國（全20款各1粒，$220），平均每粒燒賣價錢為$10至$12不等，定價稍貴。

記者是次選擇了自由揀方式，一共點選了8款口味，分別為韭菜、芝士蘋果、鹹魚、梅菜、麻辣、豆豉鯪魚、五香肉丁及朱古力花生。燒賣全部即叫即包即蒸，上枱時的確熱辣辣，但製作時間非常長，即使當日店內人流並非旺盛，記者點選的8粒燒賣，仍等待了近45分鐘方出爐，想試的話可能需要預留多一點時間了。

（好食玩飛攝）

口味方面，以麻辣燒賣最為驚艷，麻辣燒賣內有數粒豬肉塊及一粒粒花椒籽，入口先是香辣刺激的味道為主，麻則隨後湧上，口腔內充滿香、麻、辣三重滋味，相當過癮；韭菜燒賣皮薄但豬肉較硬，口味與韭菜餃相近，而五香肉丁燒賣及梅菜燒賣則與想像中如出一徹，雖並非驚為天人，但均為不錯的配搭。

+ 5

較為創新及獵奇的另外4款口味，均令記者有「可一不可再」的感受。芝士蘋果燒賣內裡有豬肉塊、蘋果粒及蝦仁，芝士的鹹味令豬肉帶酸，肉腥味明顯，蘋果粒爽口但偏鹹，雖可入口，但絕非佳餚；鹹魚燒賣未夾起已可聞到極為濃烈的鹹魚氣味，一口咬下，鹹魚的腥味就會在口中爆發，加上底部全為鹹魚肉，鹹腥味濃烈得難以下嚥。

+ 1

豆豉鯪魚燒賣餡料中有不少豆豉及鯪魚絲，如同在進食豆豉鯪魚味的豬肉一般，口感與味道的不相搭，會令人不感反問是否自己的味蕾失常；而屬於「BOSS級」的朱古力花生燒賣，整體與花生毫不相關，入口滿滿黑朱古力味及酸味，餡料中出現的豬肉粒更令人百思不得其解，相信在配搭及食材用料方面還需多加巧思。

徐記廚房點心

地址：太子花園街239號地舖

電話：2725 3863

營業時間：09:00-21:00

